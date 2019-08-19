Доверчивая женщина отдала мошенникам более миллиона рублей

46-летняя жительница Гусь- Хрустального попалась на крючок аферистов. Излишняя доверчивость стоила ей 1 миллиона 200 тысяч рублей. Мошенники убедили женщину в том, что ей положена многомиллионная компенсация за приобретенные ранее некачественные БАДы. Одним из условий получения «компенсации» был перевод денежных средств на указанный «доброжелателями» счет. В течение месяца потерпевшая осуществляла переводы. В итоге она лишилась кругленькой суммы.

Примечательно, что ранее женщина уже становилась жертвой мошенничества. Однако горький опыт не уберег гусевчанку. Чтобы предостеречь жителей от подобных случаев, пострадавшая поделилась своей историей.

Женщина попалась на удочку злоумышленников дважды.

— Второй раз наступаю на одни и те же грабли. Сначала я лишилась 10 тысяч рублей, а сейчас уже 1 миллиона 200 тысяч рублей, — рассказала пострадавшая и подчеркнула, что действовали мошенники очень убедительно. Звонивший представился следователем, предложил помочь вернуть деньги. Сулил 15 миллионов.

В аналогичную ситуацию попала и 84-летняя жительница Владимира. Ей также позвонили неизвестные и сообщили, что ей положена компенсация за приобретенные ранее и якобы поддельные лекарства. Поверив, пенсионерка, следуя инструкции, перевела мошенникам более 50 тысяч рублей.

Между тем изо дня в день злоумышленники придумывают новые схемы и психологические приёмы, позволяющие обмануть доверчивых жителей Владимирской области. Только за первую половину августа зарегистрировано более 20 случаев дистанционного мошенничества. Общая сумма ущерба составила около 1,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Среди популярных у мошенников схем развода правоохранители выделяют три.

На первом месте звонок от сотрудника банка с сообщением о блокировке банковской карты или несанкционированном списании денежных средств. Далее идет рассылка сообщений в популярных мессенджерах и социальных сетях от имени знакомых с просьбой одолжить денег. Нередки случаи, когда злоумышленники сообщают жертвам о возможности получения компенсации за ранее приобретенные некачественные товары.

Ранее «Призыв» писал, что во Владимире вынесен приговор группе мошенников, от которых пострадал 21 пенсионер. Всего аферисты заполучили около 1,5 млн рублей.

Ольга Ефремова

Фото: news2world.net