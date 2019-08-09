Дорогу от 8-ЮЗ к Диктора Левитана спроектируют в этом году

Дорожная развязка с Фатьянова до Диктора Левитана будет спроектирована в этом году. Администрация Владимира выставила контракт стоимостью около 100 тысяч рублей на торги. Проектом предусмотрено не только строительство дороги, но даже установка видеонаблюдения. Подрядчику выставлены довольно жесткие условия по прохождению дороги и ее длине. Чиновники сами уже все предварительно просчитали. «Перешеек» от одного жилого квартала до другого должен быть ориентировочно 400 метров. Дорога пойдет от улицы Диктора Левитана и соединится с новым участком дороги в районе жилого комплекса «Орбита».

От подрядчика ждут несколько вариантов конструктивных решений.

Подрядчики должны будут выполнить схему развязки в разных уровнях, представить несколько вариантов конструктивных решений и добавить на перспективу схему движения до проспекта Ленина. По словам главы администрации Владимира Андрея Шохина, дорога от микрорайона 8-ЮЗ до проспекта Ленина должна быть достаточно широкой, чтобы не возникало заторов. По предварительным оценкам чиновников, существующую можно «растянуть».



Проектом предусмотрят также строительство тротуаров, наружного освещения, ливневой канализации. Придется также потратиться на перенос коммуникаций. Мэрия предполагает пустить здесь общественный транспорт. В проекте будет заложена возведение остановочных павильонов.

Как «Призыв» уже писал, выделены средства также на разработку проекта Рпенского проезда. На торги контракт пока не выставлен. Стройку откладывают уже третий год.