Дорогу на Суздаль засыпало зерном

Федеральную трассу по пути в Суздаль засыпало зерном. По непонятным пока причинам, из тентового прицепа вылетел груз. В результате происшествия никто не пострадал. Движение транспорта не приостановили, ограничений не вводили. Скорость потока сильно снизилась. Федеральные дорожники сработали оперативно, за час очистили проезжую часть.

— Работает спецтехника и четыре человека. Проезжую часть расчистили в первую очередь, потом перегружали с обочины, — пояснил пресс-секретарь ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород» Александр Полянский.

Первым расчищать проезжую часть принялся сам водитель. Он трудился со всеми сотрудниками подрядной компании и при перегрузке зерна на спецтехнике. Все собранное зерно вернули назад в прицеп грузовика.

Как писал «Призыв» ранее, смертельное ДТП из-за разлитого мыла произошло в Ковровском районе. На одном отрезке федеральной трассы случилось сразу несколько столкновений.

Анна Тумановская

Фото группы «Подслушано автомобилистов Владимир» в «ВКонтакте»