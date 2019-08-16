Дорога за 38 миллионов рублей дала трещину через год

Новая автомобильная дорога к деревне Толстиково Гусь-Хрустального района стоимостью 38 миллионов рублей не продержалась и года. Прокуратура зафиксировала многочисленные просадки дорожного полотна и трещины на съездах и тротуарах. Проверяющие выявили, что ряд работ, предусмотренных контрактом, не выполнен. Нет дорожных знаков, не нанесена разметка, обочины не укреплены газонной травой и щебнем.

Работы на общую сумму более 800 тысяч рублей были оплачены, но не выполнены.

Установлено, что в прошлом году по результатам электронного аукциона администрация Гусь-Хрустального района заключили контракт с ООО «ИнжДорСтрой» из Владимирской области. Именно она занялась строительством новой дороги. В период с 13 июля по 13 декабря 2018 года стороны подписали необходимые документы. Согласно бумагам весь предусмотренный контрактом объем работ выполнен. Строительство дороги было полностью оплачено.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, по результатам проверки соблюдения законодательства о государственных и муниципальных закупках возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ход его расследования и результаты находятся на контроле межрайонной прокуратуры.

Ранее «Призыв» писал об огромном провале, образовавшемся на проезжей части в Гусь-Хрустальном. Примечательно, что дорогу после капремонта открыли в ноябре прошлого года.

Ольга Ефремова

Фото: ekabu.ru