Домик в деревне стал признаком роскоши бедных людей

Хорошо иметь домик в деревне. Только что с ним делать? Многие владимирцы, имеющие загородную недвижимость, сидят по городским квартирам. Но и «родовые гнёзда» продавать не спешат. В итоге тысячи сельских домов — на сиротском положении: пустуют, ветшают, разрушаются. В то же время бывшие колхозные поля переводятся под коттеджные посёлки, под новые «домики в деревне». Такие нестыковки грозят плачевным результатом. Об этом – в авторской программе «Бредешок»

Расшифровка программы:

Рынок недвижимости сейчас просел, в том числе загородной, но земли под коттеджные посёлки ещё переводятся, то есть бывшие колхозные поля уходят тем, кто повёлся на слоган «хорошо иметь домик в деревне». Правда, солидные коттеджные посёлки — это совсем не домик в деревне, это скорее переходный тип между городом и селом, когда люди переезжают на природу, но получают классные апартаменты со всей инфраструктурой, включая охрану. Но есть более демократичные варианты — поле, шлагбаум, три столба и табличка «Продаётся». Это тоже посёлки. Они заняли бывшие земли сельхозназначения, на которых теперь ни Ванюша на тракторе, ни Петруша на комбайне не проедут. И это печально, поскольку непонятно, зачем из полезного оборота уходит такая уйма земли, если в обычных деревнях и сёлах масса домов либо заброшены, либо хозяева, которые живут теперь в городе, появляются там раз в год по великим праздникам.

Я десять лет уже колупаюсь — хочу построить себе загородное жильё. И вот, значит, сзади меня сосед — я его ни разу не видел. У него большой дом, ну, правда, образца 90-х, «я его слепила из того, что было» — мужик, видно, в какой-то строительной организации работал, что в руки плыло, из того и мастерил. Он, вроде бы, пытался этот дом продать, цену просил немалую, не получилось у него — он и плюнул… Вот так наискось от меня — тоже дом, два этажа, никто не живёт. Хозяина я видел, знаю, он долго и упорно пытается толкнуть свою недвижимость, но тоже жадничает — не берут. Ближайший сосед и до дома не дотянул, купил землю и пропал — там теперь лесок, в выходные десяточек подосиновиков там собрали. А по улице пройдешь — видно: где-то постоянно живут, где-то на лето приезжают, а где-то вообще ни души. И это, заметьте, не старая деревня, это тоже коттеджный посёлок по документам, то есть относительно новая застройка.

Фазенда — в 12 километрах от Владимира, хорошая дорога. А что уж говорить о дальних закутках?

Получается вот какая штука интересная. Когда ребята из правительства или депутаты вдруг говорят, что россияне живут богато (с чем большинство не согласно), они ведь ориентируются на цифры, на статистику. А по статистике очень многие семьи владеют не одним жильём. Есть квартира в городе, есть дом в деревне (память о родителях), есть ещё какой-нибудь земельный участок. В принципе, это нехило даже по европейским меркам. Далеко не каждый там, в Европе, себе это может позволить. Если у тебя столько недвижимости, ты обеспеченный человек. И как объяснить рационально то, что ты имеешь, я не знаю, избу в Собинском районе, туда не ездишь, потому что некогда, но и не продаёшь, потому что родовое гнездо. Родовое — не родовое, пройдёт пять лет, десять, забор упал, крыша прохудилась, всё заросло к чёртовой матери, потому что за всем нужен уход, это понятно.

То есть я к чему. Мы вот порой государство ругаем за бесхозяйственность, но зачастую сами не можем навести порядок в своём скромном семейном хозяйстве. Я это к себе, в первую очередь, отношу. Ну, действительно, 10 лет строю, и, в принципе, надо бы уже воспользоваться результатом своих трудов. Потому что глупо делать то, чем не можешь воспользоваться. Надо как-то переместиться туда, ближе к природе, пожить там, утром выйти на крыльцо, ну и так далее… А я что вместо этого? Мечтаю: вот потом, ближе к пензии (до которой ещё дожить надо), будет побольше свободного времени. Но «потом» далеко не всегда совпадает с нашими ожиданиями.

«Потом» за наши нынешние «хотелки» не отвечает.

И получается у нас бесконечная история. Новые дома пустуют, старые «родовые гнёзда» разваливаются, в деревнях масса домов вообще толком не оформлены, но мы выделяем всё новые и новые земли под будущие коттеджные посёлки. Я только знаете чего опасаюсь? Что любители статистики из правительства, видя сквозь цифры огромное количество домовладельцев, латифундистов и прочих внешне (по западным меркам) богатеньких буратин, не решили бы урегулировать этот рынок самым простым и понятным им путём. А именно — впендюрить какой-нибудь заоблачный налог на недвижимость. И тогда рекламная бабушка, которая на молоко сметану намазывает, к слогану «Хорошо иметь домик в деревне» добавит — хорошо, но дорого, зараза!

Николай Лившиц

Фото: content.onliner.by