Дом совнархоза: альма-матер для девиц и приют для беженцев

История этого неприметного владимирского дома, мимо которого каждый из нас хоть раз в жизни проходил или проезжал, полна удивительных фактов. Здесь жил предводитель дворянства, получали образование не только будущие жёны православных батюшек, но и строители светлого коммунистического будущего, размещались беженцы Первой мировой войны. Меняли своё название и улица, и само здание, но до сих пор многие знают его как «дом на Луначарке» или «дом совнархоза». Именно ему и посвящена сегодняшняя мини-экскурсия, которую проведет наш народный экскурсовод Татьяна Лысова. Смотрите очередной выпуск программы «Точка на карте».

В этом видео вы узнаете:

00.41 – за что купцы Солениковы получили дворянство;

01.10 – какие предметы изучали воспитанницы женского епархиального училища;

01.40 – сколько стоило обучение в училище в конце XIX века;

02.08 – какую специальность получали выпускницы этого учебного заведения;

02.40 – какую страницу в историю училища вписала Первая мировая война;

03.44 – почему училище превратилось в школу рабочей молодёжи;

04.18 – почему имя А.И. Барсукова увековечено на мемориальной доске;

05.00 – каким целям служил дом на Луначарке в военные и послевоенные годы.

Подготовил Олег Беспалов