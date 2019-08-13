18+

Должностное лицо МБОУ г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 45» привлечена к административной ответственности в виде штрафа

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России  рассмотрел  дело, возбужденное в отношении должностного лица – директора МБОУ г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 45», выразившегося в нарушении порядка одностороннего отказа от исполнения контракта по электронному аукциону на приобретение системы контроля и управления доступа (СКУД), включающее обеспечение необходимым программным обеспечением, монтаж и установку оборудования, с нарушением требований, предусмотренных законодательством о контрактной системе в сфере закупок, ответственность за которое предусмотрена частью 6 статьи 7.32 КоАП РФ.

        Таким образом, в действиях должностного лица установлен состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 6 статьи 7.32 КоАП.

            Частью 6  статьи 7.32  КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа на должностное лицо в размере пятидесяти тысяч рублей.

            Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС  России  признал должностное лицо – директора МБОУ г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 45» виновной в совершении административного правонарушения и привлек  к административной ответственности  в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей  в доход бюджета.

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение