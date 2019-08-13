Доктор с «мышкой». Как оцифровывают медицину

Электронная запись к врачу. Она экономит наше время и создаёт удобство. А её отсутствие портит нервы и доводит до суда. Недавно рассматривался иск к Собинской ЦРБ, сейчас в разгаре тяжба с Областной клинической больницей, куда не смог записаться через Интернет житель Судогодского района. Скандальные случаи не отражают общей картины, но они — на слуху, и по ним зачастую судят об уровне здравоохранения. Что стоит за историями, получившими огласку в СМИ, являются ли они правилом или исключением, можно ли говорить о системных ошибках и как идёт информатизация владимирской медицины — об этом «Призыв» поговорил с директором «Медицинского информационно-аналитического центра» (МИАЦ) Марией Дегтеревой.

МИАЦ — государственное бюджетное учреждение Владимирской области. Его цель — формирование единой информационно-аналитической системы здравоохранения. Говоря образно, это отраслевой «мозг», где собирается, обрабатывается, анализируется вся информация, необходимая для оценки состояния здоровья населения, лекарственного обеспечения, материально-технической базы медучреждений и т.д. Поддержка сервиса электронной записи к врачу — лишь одна из задач МИАЦ. Но именно эта функция — запись к специалистам — ближе всего к людям, с ней имеют дело большинство пациентов. С этого и начали разговор.

Трудности выбора

— Жители каких районов Владимирской области испытывают проблемы с записью к врачу по электронной системе?

— Большая проблема с записью к специалистам через портал госуслуг сейчас у Собинской районной больницы. Дело дошло до суда. На Собинскую ЦРБ подала иск прокуратура, судебное решение уже вынесено — больнице дали возможность привести всё в соответствие до 22 ноября этого года.

— В чём там проблема? Насколько я помню, Собинская районная больница была одной из первых, кто внедрил систему электронной записи, в том числе «врач-врач».

— Нет, это не так. С 30 августа прошлого года там отсутствует запись к врачу через портал госсуслуг. И услуги «врач-врач» с того же периода там тоже нет.

— А до 30 августа?

— До 30 августа стояло решение регистратуры «Ростелекома». Это было единое решение на весь регион. И возможность записи была у всех территорий. Но в связи с обстоятельствами, не зависящими ни от МИАЦ, ни от департамента здравоохранения, ситуация изменилась.

— Там была поставлена другая программа, и с ней возникли сложности?

— Больница пошла своим путём: там установили систему, которой нигде больше в области нет. Всё бы ничего, но она не интегрирована в региональную систему. Это, я надеюсь, будет сделано по решению суда. ЦРБ должна заказать подрядчику работы по интеграции системы с региональным ресурсом. Когда они будут выполнены, жители района получат возможность записываться к специалистам через портал госуслуг.

— То есть покупка, установка и интеграция местных систем, скажем так, с общей — это задача медучреждений, не ваша? Вы отвечаете за функционирование регионального ресурса?

— Совершенно верно. Региональный ресурс установлен в МИАЦ, на сегодняшний день он способен передавать все данные по линии Минздрава, в том числе на портал госуслуг для записи жителей на приём к специалистам. Учреждения, выбравшие и установившие себе медицинские информационно-аналитические системы, обязаны совершить действия, которые называются интеграцией, для того чтобы без проблем работать с региональным ресурсом.

— Но само по себе наличие разных программ – не препятствие? Ведь это можно сравнить с электронной почтой: у вас Яндекс, у меня Майл, но мы без проблем получаем друг от друга корреспонденцию.

— Так и есть. В декабре 2018 года на своём сайте miac33.ru мы разместили весь пакет документов и прописали алгоритм действий, при которых будут «дружить системы». Всё это — в свободном доступе. Любой руководитель, ответственный за то, чтобы в его учреждении была развёрнута медицинская информационно-аналитическая система, должен был учесть эти моменты при составлении техзадания в конкурсной документации. Но, в частности, в Собинской ЦРБ этого не сделали.

— Но вы рекомендовали руководителям медучреждений какие-то конкретные системы?

— Мы не имеем права кому-то что-то предлагать. Наша зона ответственности — региональный ресурс, который живет по определённым правилам. Если система, действующая в том или ином учреждении, отвечает требованиям, прописанным в правилах, — никаких вопросов. Вопросы появляются тогда, когда эти требования не соблюдаются. Мы просто обеспечиваем порядок. Есть замечательная фраза: «нельзя информатизировать бардак». Для того чтобы не было бардака, создан региональный ресурс, анализирующий и дающий достоверную информацию.

Довести до ума

— Все медучреждения области закупили информационно-аналитические системы?

— Это было сделано в прошлом году. Руководители всех учреждений региона определились с выбором систем для ведения учёта внутри медицинских организаций. Каждая организация провела торги, осуществила закупки…

— Но выбор систем всё равно ограничен. Большинство, вероятно, склонилось к какой-то определённой. Какой?

— В медицинских организациях области сейчас развёрнуты три информационные системы. В Собинке это «МедАнгел» (г. Воронеж). Областная клиническая больница, областной онкодиспансер, Патакинская областная туберкулёзная больница и Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи (тубдиспансер) выбрали систему «Арте-Мед» (г. Краснодар). Остальные предпочли систему ООО «Открытая медицина» (г. Белгород).

— Последняя, получается, самая распространённая?

— Да, и на сегодняшний день она отвечает всем требованиям по функционалу, прописанным приказами Минздрава РФ (№ 911 от 24.12.2018) и департамента здравоохранения области (№ 135 от 19.03.2018). Другие системы, установленные в пяти названных организациях, этим критериям пока не соответствуют. Хотя согласно тому же приказу облздрава подрядчики и главные врачи должны были привести системы в соответствие с требованиями до 1 мая 2018 года.

— Но технически возможно их сейчас привести к нормативам?

— Возможно, другой вопрос, сколько это будет стоить. Причем, по всей видимости, эти расходы будут «долгоиграющими», потому что требования Министерства здравоохранения по некоторым сервисам ещё даже не известны.

— То есть доработки будут проходить?

— Да, и вы сами понимаете различие: между проведением работ в одном или пусть даже в четырёх учреждениях, и аналогичным заказом на пятьдесят организаций. Я думаю, что разница в стоимости заказа будет ощутимой. И это проявится в ближайшее время. Например, намечена задача наладить информационное сотрудничество с Бюро медико-социальной экспертизы (БМСЭ). И со стороны Минздрава, и со стороны федерального БМСЭ сейчас готовится почва для того, чтобы обмен документами проходил цивилизованно и современно — на электронном уровне. Это требует изменения форматов, оно уже проводилось трижды, последний раз — 15 июля. Мы отправили запросы разработчикам всех трёх программ, действующих в медучреждениях региона: сколько будет стоить интеграция с БМСЭ? В присланных ответах разница в указанной цене — в сотни раз. Сейчас эта информация доведена до департамента здравоохранения, по ней будет принято решение. Думаю, подрядчикам придётся «умерить аппетиты» и оперировать не заоблачными суммами, а приближенными к действительности.

— А можно хотя бы порядок цифр узнать? Скажем, на самую распространённую систему – белгородскую?

— Стоимость одной лицензии — 6 тысяч рублей, и сопровождение лицензии — 500 рублей в месяц (то есть ещё 6 тысяч в год). Кстати, если посмотреть официальный сайт компании — там указаны более высокие расценки. Для нашего региона сделаны существенные скидки — раза в два точно.

— Может быть, тогда поменять программу в той же Собинке на белгородскую, как считаете?

— Я не хотела бы это комментировать. Во-первых, потому что не могу навязывать своё мнение. Во-вторых, каждый руководитель должен сам определить для себя целесообразность, в том числе экономическую, всех предстоящих мероприятий в рамках информатизации. Это его сфера ответственности.

— Хорошо. А вот в тех учреждениях, где также установлена «своя» программа — краснодарская, там есть сложности с электронной записью к специалистам?

— Тубдиспансер, я знаю, уже должен был интегрировать систему с порталом госуслуг. Патакинская больница не производит записи к специалистам. По Областной клинической больнице идёт суд, и в исковых требованиях к медучреждению как раз фигурирует обеспечение записи «врач-врач». Насколько я знаю, ОКБ также выйдет на торги по проведению работ по интеграции своей системы.

Врач у монитора

— Для того чтобы система «врач-врач» действовала, нужно, чтобы у каждого специалиста поликлиники в кабинете стоял компьютер. В целом по области с компьютеризацией медучреждений как обстоят дела?

— Около 80 процентов врачей первичного звена обеспечены компьютерами. Это очень высокий показатель. Кроме того, сейчас начал действовать федеральный проект «Цифровой контур» — он рассчитан до 2024 года. Наша область в нём участвует. Принято решение все деньги, выделяемые в нынешнем году по данному проекту (2019 год — 118 миллионов рублей), направить на закупку автоматизированных рабочих мест врачам и впервые — серверного оборудования медучреждениям. Оно обеспечит бесперебойную работу информационных систем, сведя на нет проблемы, когда что-то «отвалилось», «упало», не работает. Эти случаи уйдут в прошлое.

— А когда будет создана, скажем так, единая карточка больного? Обратился человек сначала в одно учреждение, потом в другое — а все данные на него уже есть, заполнены.

— Так это уже всё создаётся! Центральный региональный ресурс как раз даёт возможность обмена электронными документами, в том числе данными на пациентов, между учреждениями, активно участвующими в информатизации.

— Много таких «активно участвующих» в области?

— Сейчас 164 подразделения взаимодействуют не только на уровне региона (это само собой), но и на уровне Российской Федерации. Они представлены 100 юридическими лицами, 34 из которых — негосударственные организации.

— Вы упомянули 164 подразделения – а сколько их вообще?

— Тех, что оказывают амбулаторную помощь, — около двухсот. Так что объем информатизации довольно высок. К сожалению, не охвачены ФАПы по той причине, что к ним пока не дошёл Интернет. Это должно произойти в конце года. Придёт Интернет — подключат и их.

— А есть учреждения, которые «упакованы» полностью? Образцовые, как раньше говорили.

— К нам на днях приезжала проверка Минздрава РФ, смотрели студенческую поликлинику (горбольницу №2) во Владимире. Там полностью действует информационный контур, и все врачи поликлиники работают только в системе электронной записи. От руки никто ничего не пишет. Пока это уникальное учреждение, благодаря и руководителю Ольге Владимировне Бабышиной, и IT-службе — они этого добились… Во Владимире также активно внедряются информационные технологии в городской больнице № 5, в Областной детской клинической больнице. В территориях можно назвать Юрьев-Польскую ЦРБ, Муромскую детскую больницу, больницу Гусь-Хрустального… Вообще информатизация напрямую связана с влиянием административного ресурса.

— Это ещё и работа с людьми. Часть медиков не рада новациям. Сам знаю женщину-офтальмолога — ей сказали, что поставят компьютер, она уволилась. Правда, она давно на пенсии.

— Это неправильный подход руководства поликлиники к обучению персонала. В Юрьеве-Польском, к примеру, трудятся врачи, которым под восемьдесят — они спокойно освоили технику. Зайдите в дневной стационар студенческой поликлиники — там есть женщина-доктор, скажем так, очень достойного возраста. Но желание, с которым она работает в электронной системе, — изумительно! Она с энтузиазмом рассказывает о преимуществах, которые она получила: ей не приходится каждый день ходить домой с кипой бумаг, заполнять от руки амбулаторные карты (а раньше, не успевая, постоянно так делала). И таких примеров много. Люди быстро начинают понимать выгоды работы по-новому: освобождается время, не нужно корпеть над бумагами, ты получаешь полную информацию о пациенте. Главное, чтобы администрация медучреждения корректно и грамотно познакомила сотрудников с системой, оборудовала техникой рабочие места, провела обучение… Это уже вопрос приоритетов. Что главному врачу важнее – секретаря, бухгалтерию и экономическую службу компьютеризировать по высшему разряду или врачей? Кстати, средства, выделяемые по программе «Цифровой контур», пойдут только на оснащение рабочих мест медицинским работникам. Деньги — целевые.

— Когда будет закрыта потребность врачей в компьютерной технике?

— Реализация программы «Цифровой контур», как мы планируем, позволит сделать это уже в нынешнем году. Для этого ранее мы выяснили потребность медучреждений в компьютерной технике, провели анализ, подняли документы по закупкам предыдущих лет. И каждому медучреждению в зависимости от потребности выделены средства. Сейчас уже 40 процентов медучреждений либо уже вышли на торги, либо их заявки находятся на рассмотрении в департаменте имущественных и земельных отношений.

— А обучение врачей как проходит?

— Если говорить о представителях белгородской компании (о двух других компаниях мне говорить сложно – не встречалась), они постоянно выезжают в больницы для обучения сотрудников, устраивают семинары, в открытом доступе в Интернете есть обучающие курсы. И мы со своей стороны проводим семинары с руководством больниц, с IT-службами. То есть эта работа ведётся активно.

Новые возможности

— Я заглядывал на сайты производителей медицинских систем. Там перечисляется масса сервисов, которые они могут обеспечить. Это всё действительно реально?

— Конечно, реально. Но всё зависит от людей, от руководства медучреждений, от их желания двигаться к новому. Возможности программного обеспечения безграничны. Сегодня даже главные врачи, активно внедряющие компьютерные технологии в работу, думаю, лишь процентов на 40 изучили возможности систем. Многие почему-то их рассматривают как ресурс для электронной записи на приём к врачу и выставления счётов-реестров, что в корне неправильно. Мы во Владимирской области ещё не начинали говорить о системах принятия управленческих решений и искусственного интеллекта. А, в принципе, в действующих программах это всё заложено. Но только никто до этого дошёл. До этого ещё предстоит дорасти.

— Мы говорим о высоких технологиях, но люди обсуждают вполне обыденные вещи — то, что не хватает врачей, что трудно попасть на приём к нужному специалисту. Компьютеры, технологии, программы, к сожалению, сами лечить не могут, они лишь помощники.

— Но они позволяют выстроить систему менеджмента, недостатки которой во многом и порождают негативные явления. Сейчас, например, департамент здравоохранения распорядился разместить на порталах «Регистратура33.рф» и miac33.ru функционал «Мониторинг доступности медицинской помощи на ближайшие 14 дней». Директор департамента ежедневно изучает эти данные и постоянно в чате руководителей медицинских организаций даёт информацию по проблемным моментам, касающимся недостатка или отсутствия талонов на приём. В основном, мониторируются такие специальности, как педиатрия и терапия, — те, что должны быть доступны населению в обязательном порядке. Должна вам сказать, что руководители медучреждений довольно быстро реагируют на сообщения директора департамента. На этой неделе был пример: в одном из районов невозможно было записаться к педиатру. После общения в чате по этому поводу в графе «Талоны» цифра 0 превратилась в число 40. Талоны нашлись.

— Интересная метаморфоза.

— Но это мы говорим о плановой помощи. Экстренная и неотложная помощь оказывается в любом случае, несмотря ни на какие обстоятельства. А вот по плановой — в пределах 14 дней — можно зайти на сайт, посмотреть…

— Я уже зашёл утром, посмотрел. В принципе, действительно всё наглядно. Да и до этого, при записи на приём через сайт госуслуг (и сам записывался, и ребёнка понадобилось) – больших проблем не испытывал.

— Сейчас помимо сайта госуслуг появился ещё один связанный с ним ресурс, по которому можно записаться на приём к врачу, — мобильное приложение 2dr.ru. Очень удобно. Вы первый раз заходите туда под логином портала госуслуг, а затем можете установить свой пароль из четырех цифр. Попробуйте, там простая навигация и много возможностей. Сохраняется история обращений, можно вести журнал здоровья, в перспективе появится функция «электронных рецептов» от врача (человеку не придётся нести в аптеку бумажки). С 1 июля наши учреждения здравоохранения открыли возможность вызова врача на дом — это можно сделать через портал госуслуг или 2dr.ru. За первый месяц 57 человек этой услугой воспользовались.

— Не скажу, что буду рад воспользоваться этими услугами, но хорошо, что они есть. Спасибо вам за обстоятельный разговор.

Николай Лившиц

Фото автора и из архива МИАЦ. Заглавное фото — ud.kmvcity.ru