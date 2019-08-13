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Директор МБОУ г.Владимира «СОШ № 38» с углубленным изучением предметов художественно-эстетического профиля привлечен к административной ответственности

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России  рассмотрел  дело об административном  правонарушении в отношении  директора МБОУ г.Владимира «СОШ № 38» с углубленным изучением предметов художественно-эстетического профиля  по признакам нарушения  предусмотренного  частью  6  статьи 7.32  Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В нарушение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, в  декабре 2018 года должностным лицом заказчика на сайте ЕИС РФ в сфере закупок было размещено решение об одностороннем отказе от исполнения контракта с нарушением трехдневного срока, предусмотренного законодательством.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России  признал заместителя директора МБОУ г.Владимира «СОШ № 38» с углубленным изучением предметов художественно-эстетического профиля виновным  в совершении административного правонарушения и привлек  его  к административной ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок   в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей  в доход бюджета.

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