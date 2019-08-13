Директор МБОУ г.Владимира «СОШ № 38» с углубленным изучением предметов художественно-эстетического профиля привлечен к административной ответственности

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении директора МБОУ г.Владимира «СОШ № 38» с углубленным изучением предметов художественно-эстетического профиля по признакам нарушения предусмотренного частью 6 статьи 7.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В нарушение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, в декабре 2018 года должностным лицом заказчика на сайте ЕИС РФ в сфере закупок было размещено решение об одностороннем отказе от исполнения контракта с нарушением трехдневного срока, предусмотренного законодательством.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал заместителя директора МБОУ г.Владимира «СОШ № 38» с углубленным изучением предметов художественно-эстетического профиля виновным в совершении административного правонарушения и привлек его к административной ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей в доход бюджета.