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Директор ФГБУ «Управление «Владимирмелиоводхоз» привлечен к административной ответственности в виде штрафа за нарушение законодательства о закупках

Врио руководителя Владимирского УФАС России  рассмотрел  дело об административном  правонарушении в отношении  директора ФГБУ «Владимирмелиоводхоз»  по признакам нарушения  предусмотренного  частью  1.5  статьи 7.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В нарушение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, в  марте 2019 года директором ФГБУ «Управление «Владимирмелиоводхоз» было размещено извещение о проведении электронного аукциона на закупку автогрейдера ГС-14.02 ранее десятидневного срока с момент внесения соответствующих изменений в план-график.

Рассмотрев материалы дела, врио руководителя Владимирского УФАС России  признал  виновным директора ФГБУ «Управление «Владимирмелиоводхоз» в совершении административного правонарушения и привлек  его  к административной ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок   в виде административного штрафа в размере 30000 рублей  в доход бюджета.

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