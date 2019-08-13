Директор ФГБУ «Управление «Владимирмелиоводхоз» привлечен к административной ответственности в виде штрафа за нарушение законодательства о закупках

Врио руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении директора ФГБУ «Владимирмелиоводхоз» по признакам нарушения предусмотренного частью 1.5 статьи 7.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В нарушение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, в марте 2019 года директором ФГБУ «Управление «Владимирмелиоводхоз» было размещено извещение о проведении электронного аукциона на закупку автогрейдера ГС-14.02 ранее десятидневного срока с момент внесения соответствующих изменений в план-график.

Рассмотрев материалы дела, врио руководителя Владимирского УФАС России признал виновным директора ФГБУ «Управление «Владимирмелиоводхоз» в совершении административного правонарушения и привлек его к административной ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок в виде административного штрафа в размере 30000 рублей в доход бюджета.