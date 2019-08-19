Диана Преображенская стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Юная шахматистка из Владимира стала победительницей чемпионата мира среди детей по быстрым шахматам в Минске. Диана Преображенская набрала 8,5 очков, оставив позади двух спортсменок из Вьетнама. Радостной новостью поделилась в социальных сетях мама талантливой шахматистки.

— Как долго она к этому шла, всегда оставаясь второй или третьей. Но сегодня она оказалась сильнейшей. Набрав 8,5 очков из 9, она уверенно одержала победу, опередив на целое очко спортсменку из Вьетнама (2 место). 8 партий выиграла и 1 ничья ещё с одной вьетнамкой, которая оказалась третьей, — написала Валерия Преображенская.

«Золото» стало долгожданной наградой для Дианы.

Мама Дианы также отметила, что главными соперниками для дочери пока остаются спортсмены из Азербайджана.

— Вчера, играя среди мальчиков, она боролась за призовую тройку, но именно парень из Азербайджана лишил ее медали. Как и на первенстве Европы, где ее также обошли азербайджанские шахматистки. В итоге — 9 место по рапиду из 168 человек, из которых 167 мальчиков, — отметила мама шахматистки.

Чемпионат мира по быстрым шахматам в Минске завершился накануне. В трех возрастных группах было разыграно шесть комплектов медалей — среди мальчиков и девочек. Сейчас Диана готовится к покорению новых высот. Впереди первенство мира по классическим шахматам в Китае. Пожелаем спортсменке победы!

Ранее «Призыв» писал, что юная шахматистка завоевала бронзовую медаль первенства Европы среди детей и молодёжи до 18 лет. Как помочь ребенку раскрыть свои способности, читайте здесь.

Ольга Ефремова

Фото из личного архива Валерии Преображенской