18+

Диана Преображенская стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Для спортсменки это долгожданное «золото»

Юная шахматистка из Владимира стала победительницей чемпионата мира среди детей по быстрым шахматам в Минске. Диана Преображенская набрала 8,5 очков, оставив позади двух спортсменок из Вьетнама. Радостной новостью поделилась в социальных сетях мама талантливой шахматистки.

Как долго она к этому шла, всегда оставаясь второй или третьей. Но сегодня она оказалась сильнейшей. Набрав 8,5 очков из 9, она уверенно одержала победу, опередив на целое очко спортсменку из Вьетнама (2 место). 8 партий выиграла и 1 ничья ещё с одной вьетнамкой, которая оказалась третьей, — написала Валерия Преображенская.

Фото: openchess.by

«Золото» стало долгожданной наградой для Дианы.

Мама Дианы также отметила, что главными соперниками для дочери пока остаются спортсмены из Азербайджана.

Вчера, играя среди мальчиков, она боролась за призовую тройку, но именно парень из Азербайджана лишил ее медали. Как и на первенстве Европы, где ее также обошли азербайджанские шахматистки. В итоге — 9 место по рапиду из 168 человек, из которых 167 мальчиков, — отметила мама шахматистки.

Чемпионат мира по быстрым шахматам в Минске завершился накануне. В трех возрастных группах было разыграно шесть комплектов медалей — среди мальчиков и девочек. Сейчас Диана готовится к покорению новых высот. Впереди первенство мира по классическим шахматам в Китае. Пожелаем спортсменке победы!

Ранее «Призыв» писал, что юная шахматистка завоевала бронзовую медаль первенства Европы среди детей и молодёжи до 18 лет. Как помочь ребенку раскрыть свои способности, читайте здесь.

Ольга Ефремова 

Фото из личного архива Валерии Преображенской 

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