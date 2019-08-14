Девятитонный камень заложили в основание нового сквера

Сегодня у здания «Белого дома» прошла торжественная церемония закладки нового сквера в честь юбилея региона. Огромный булыжник весом 9 тонн привезли из села Горки с карьеров Юрьев-Польского района. На нем водрузили табличку «Сквер имени 75-й годовщины со дня основания Владимирской области». Новая площадка для отдыха появится на старом месте — у фонтана, где и сейчас гуляют жители города. Ни концепция, ни сроки благоустройства территории неизвестны. Но в администрации области сообщили, что уже имеется проект. Правда, его уже отправили на доработку.

Всеволод Осокин, председатель комитета по социальной политике:

Сейчас мы с городом работаем, с топонимической комиссией, чтобы сделать адресную привязку к скверу, чтобы все было официально.

Чтобы носил название 75-летия области. Но подумали, что торжественно откроем, а дальше будем развивать. Все не просто так.

Мы, конечно, можем посадить три дерева и закатать асфальтобетонные дорожки. Но кому эта работа нужна?

Чиновник заявил, что могли бы и сразу начать ставить лавочки. фонари, вкапывать новые деревья, но из-за фонтана по территории проходит слишком много коммуникаций. «Вдруг рванет», — заметил Всеволод Осокин. Реконструкция самого фонтана пока под вопросом. Объект находится в собственности мэрии и на обслуживании «Владимирводоканала». Областные власти ведут переговоры с городскими на тему его обновления.

Будет ли что-то в сквере на тему истории Владимирской области, неизвестно.

К слову, за зданием администрации на Октябрьском проспекте есть деревья и кустарники, лавочки и бетонированные дорожки. Косметического ремонта вполне могло бы хватить. Все эти усилия можно было бы направить на заброшенные территории напротив «Белого дома». Туда, где когда-то должен был открыться парк Победы или туда, где когда-то инвестор Юрий Хигер хотел открыть многофункциональный развлекательный и досуговый центр.

Всеволод Осокин, председатель комитета по социальной политике:

В этом парке (парке Победы — прим. редакции) со временем и при достаточном финансировании будет формироваться парк «Патриот».

Мы искренне надеемся, что мы найдем все же финансирование, наполним данную локацию экспонатами бронетехники для увековечивания памяти воинов-защитников

На торжественной церемонии по случаю закладки камня будущего сквера, о которой «Призыв» рассказал здесь, также приготовили капсулу с посланием к потомкам. Ее планируют открыть в 2039 году.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»