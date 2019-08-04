Девочке продлили инвалидность на 10 лет вперёд 

Благодаря вмешательству «Призыва» бюрократические проблемы, с которыми столкнулись родители маленькой жительницы Владимира, благополучно разрешились. Девочка — инвалид. Ей необходимо было переоформить этот статус, что оказалось непросто. Врачи организованно ушли в отпуск. Собрать комиссию для осмотра 8-летнего ребёнка было не из кого. Между тем девочка собирается в 1-й класс, для чего нужны справки. Кроме того, ей нужен был документ для получения пособия. Сейчас, после выхода нашего материала, инвалидность пациенту продлили до совершеннолетия.

Долгожданное решение медкомиссии областной психиатрической больницы № 1 семья ребенка ждала два месяца. Когда «Призыв» рассказал об этом, в редакцию поступили звонки из Следственного комитета и прокуратуры. Правоохранители решили провести проверку лечебного учреждения, где ребёнку не продлевали инвалидность. Возможно, это обстоятельство способствовало тому, что комиссия всё-таки собралась и дала добро. Девочка до совершеннолетия будет обеспечена лечением и социальными выплатами. Пенсию по инвалидности обещали начать выплачивать уже в августе.

— Мы получили документ, подтверждающий то, что ребёнку продлевают инвалидность сразу до 18 лет. До 2029 года. Ещё есть подтверждение, что нам выплатят сумму положенной пенсии и пособие по уходу за ребёнком-инвалидом за летнее время. А это порядка 60 тысяч рублей, — сообщила «Призыву» Елена, мама девочки.

Деньги семье очень нужны. Во-первых, чтобы закупить ребёнку все необходимые дорогостоящие лекарства и, во-вторых, чтобы подготовить её к школе.

Одновременно с историей владимирской девочки «Призыв» сообщал о том, что другому ребёнку – новорождённому из Собинки — врачи 7 месяцев не могут поставить диагноз. Малыш родился с опухолью глаза. Это дело также попало в зону внимания правоохранителей.

Татьяна Данилова

Заглавное фото: clinicastra.com.ua