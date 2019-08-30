Девочка, попавшая под колёса машины, впала в кому

Четырехлетняя малышка, попавшая в ДТП в Муроме, спустя сутки всё ещё находится в реанимации в критическом состоянии. Вчера днем водитель «Audi A6» сбил девочку на парковке торгового центра «Лоцман». Она бегала по площадке в отсутствии взрослых. По словам водителя, он не заметил ребенка из-за стоявшего рядом «ГАЗа». Малышка неожиданно выбежала из-за машины. Тем не менее, считают в ГИБДД, скорость «Audi A6» была приличной.

За жизнь малышки борются врачи детской областной больницы.

Проверку случившегося проводят сотрудники ГИБДД и регионального управления Следственного комитета. Выясняется, в частности, в каких условиях живёт и воспитывается девочка, и как она оказалась на парковке одна. По информации «Призыва», малышка из многодетной семьи. Всего там четверо детей, оба родителя работают. А девочка во время инцидента находилась под присмотром дедушки.

Как «Призыв» сообщал ранее, в одном из дворов Владимира водитель «ВАЗа» сбил девочку, которая возвращалась с детской площадки.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»