18+

Опять дерутся! Разбираемся в причинах детских конфликтов

Инструкция от психолога

«Мама, он у меня машинку забрал!» — «Нет, это он у меня!»  Спокойствие, только спокойствие! В ситуации, когда в семье двое или трое детей, спарринги по любому поводу — это обычное дело. Но у всех этих конфликтов могут быть совершенно различные причины, которые требуют разного подхода. В каких ситуациях взрослым лучше не вмешиваться, нужно ли наказывать маленьких агрессоров и могут ли ссоры быть полезными, рассказывает блогер-психолог Наталия Фельдман. 

0.57 —  рождение малыша — это стресс для старшего ребенка;

2.02 — как поддержать старшего, чтобы он почувствовал свою значимость и вашу любовь; 

2.54 — почему взрослым лучше не вмешиваться в мелкие детские конфликты из разряда «что-то не поделили»; 

5.34 — о социальной адаптивности, которую тренируют детские конфликты; 

6.50 —  о том, как показать детям, что ругаться невыгодно. 

Подготовила Дарья Ермолина

Теги: , ,

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение