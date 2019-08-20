Опять дерутся! Разбираемся в причинах детских конфликтов

«Мама, он у меня машинку забрал!» — «Нет, это он у меня!» Спокойствие, только спокойствие! В ситуации, когда в семье двое или трое детей, спарринги по любому поводу — это обычное дело. Но у всех этих конфликтов могут быть совершенно различные причины, которые требуют разного подхода. В каких ситуациях взрослым лучше не вмешиваться, нужно ли наказывать маленьких агрессоров и могут ли ссоры быть полезными, рассказывает блогер-психолог Наталия Фельдман.

0.57 — рождение малыша — это стресс для старшего ребенка;

2.02 — как поддержать старшего, чтобы он почувствовал свою значимость и вашу любовь;

2.54 — почему взрослым лучше не вмешиваться в мелкие детские конфликты из разряда «что-то не поделили»;

5.34 — о социальной адаптивности, которую тренируют детские конфликты;

6.50 — о том, как показать детям, что ругаться невыгодно.

Подготовила Дарья Ермолина