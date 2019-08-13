Детская любовь – недетские страсти. Что делать родителям?

«Любви все возрасты покорны!» — и в этом трудно не согласиться с Александром Сергеевичем Пушкиным, который вдохновенно воспевал это прекрасное чувство в своем творчестве. Но одно дело — стихи, другое – жизнь. Что делать, если «любовь нечаянно нагрянет» к вашему пятилетнему сыну или дочери? А если чадо при этом страдает и переживает… Если предмет его обожания проявляет свою симпатию путем распускания рук и вашему ребенку регулярно достаётся? Такое ведь тоже бывает. Кого же в детстве не дергали за косички влюбленные мальчишки? А в нынешние времена это практикуют и некоторые девчонки. О том, чего категорически нельзя делать родителям, как сломать агрессивный сценарий проявления чувств в детсадовском коллективе и помочь ребенку лучше понять себя и окружающих, рассказывает блогер-психолог Наталия Фельдман.

0.33 – о том, чего категорически нельзя делать родителям влюбленного детсадовца, чтобы не навредить ему во взрослой жизни;

1.04 – как наладить эмоциональный контакт с ребенком;

1.35 – как разговор о любви поможет вашему чаду научиться комфортной коммуникации и эмпатии;

2.11 – о том, что делать, если кто-то бьет вашего ребенка, потому что любит;

2.56 – узнаете, каким образом сказка научит проявлять свои чувства по-доброму.

Подготовила Дарья Ермолина

Заглавное фото: s3.fotokto.ru