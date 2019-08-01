Дети войны получат удостоверения и льготы

Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области приняли закон о мерах соцподдержки для категории льготников «Дети войны». К ней относятся все жители региона, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет. Каждому будет выдано удостоверение. На это из бюджета готовы выделить 5 миллионов рублей. «Корочки» позволят пенсионерам данной категории проходить без очереди в поликлинике, собесе и учреждениях культуры. Им первостепенно должны предоставить путевку в санаторий, устроить в стационар, интернат, а также помочь получить услуги соцработника.

Владимир Киселев, спикер Законодательного Собрания:



Мы считаем, что более весомым будет введение отдельной категории. Не просто денежной подачки. Это можно сделать законом.

Гражданин должен понимать, что он обладает статусом и удостоверением «Дети войны».

Придя в поликлинику, социальную структуру, он может предоставить удостоверение и без очереди пройти.

Перед принятием закона депутаты встречались с пенсионерами, которые в военные годы были детьми. Многие из них просили именно удостоверения, чтобы внукам можно было показать, и еще уважения и особого отношения в учреждениях социальной сферы и здравоохранения, где так много бюрократических препон и других трудностей.

С набором льгот для детей войны депутаты определялись более пяти лет.

Бюджет был предельно дефицитным, поэтому о новых видах соцподдержки говорить не приходилось. В этом году все изменилось. Депутаты также обсудили возможность предоставления 25%-ной скидки на оплату коммунальных услуг. Эти поправки приняты в первом чтении. Бюджету потребуется дополнительно 150 миллионов рублей.

Как «Призыв» писал ранее, по решению губернатора все дети войны получат по 1000 рублей к Дню Победы. На это из региональной казны выделят 100 миллионов рублей.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»