Детей в детском саду кормили неполезным маслом

Неполезное сливочное масло попало в рацион воспитанников одного из детских садов Владимира. Это выяснилось во время плановой проверки. Эксперты Роспотребнадзора взяли пробы молочной продукции. Анализ показал, что масло «Крестьянское» высшего сорта производства компании «Вязниковский Молочный Край» не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» по жирно-кислотному составу и соотношению массовых долей метиловых эфиров жирных кислот молочного жира.

— Вместе с молочным жиром молочные продукты теряют важные жирорастворимые витамины. Такая продукция может вызывать всевозможные аллергические реакции, особенно им подвержены дети. Жиры немолочного происхождения никогда не заменят те полезные для детей вещества, которые есть в натуральном молоке, что приводит в дальнейшем к ожирению, впоследствии возможны сердечно-сосудистые заболевания, — подчеркивает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Владимирской области.

Производителю выписали штраф в 100 000 рублей.

Был составлен протокол об административном правонарушении и вынесено постановление о привлечении производителя масла к административной ответственности с назначением штрафа в размере 100 000 рублей. Компания пыталась дважды оспорить его в суде, но суд поддержал позицию Роспотребнадзора.

Ранее «Призыв» сообщал, что «король просрочки» выплатил штраф в полмиллиона рублей. Путем обмана он поставлял некачественное сливочное масло в социальные учреждения Владимирской области.

Елена Пляскина

Фото: eda-land.ru