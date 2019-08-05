Детей и родителей на неделю лишат смартфонов 

Реалити-шоу «Территория семьи» снимут в национальном парке «Мещера» в Гусь-Хрустальном районе. Участие в нем примут семь семей. Ровно на неделю детей и родителей лишат смартфонов и Интернета. При этом скучать не придется. Участников шоу поселят в лесном лагере, их ждет полная смена обстановки: мастер-классы, тренинги, походы, прогулки, эмоциональные и тактильные игры, сближающие родителей и детей.

Участие в реалити-шоу примут семь семей с детьми.

Суть реалити-шоу — на примере семей с единственным ребенком, многодетных, полных и с одним родителем, рассмотреть типичные проблемы, с которыми сталкивается современная семья, воспитывающая детей подросткового возраста. Преодолевая трудности и находя выходы из различных ситуаций, родители и дети будут учиться взаимопониманию и умению общаться друг с другом. Для работы с семьями в проект приглашены известные профессиональные психологи. Ведущим реалити-шоу станет актер, семьянин и отец двоих детей – Борис Хвошнянский, сообщает пресс-служба национального парка «Мещера».

Известно, что сейчас для каждой семьи формируется индивидуальный план, по которому с ней будут работать психологи. Жителей Владимирской области среди участников реалити-шоу «Территория семьи» нет. Все они приехали из самых разных городов России: Барнаула, Петропавловска-Камчатского, Калининграда и других. В августе выпуски будут доступны для просмотра на портале «Я – родитель» и в его группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Facebook.

Ранее «Призыв» сообщал об участии владимирской разведённой пары Светланы и Дмитрия Кукушкиных в проекте телеканала СТС «Союзники». В одном из испытаний Светлана выиграла для своей дочки 45 тысяч рублей.

Ольга Ефремова

Фото: images.24ur.com