Десять идей, как бойкотировать День города

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Тестовый забег parkrun Старые Сады 0+
Перед официальным открытием parkrun Старые Сады, 70-го российского забега международного движения parkrun, 31 августа состоится тестовый забег, в котором могут поучаствовать все желающие. Рarkrun – это бесплатные еженедельные забеги на 5 километров с фиксацией времени. Принять в них участие очень легко – необходимо всего один раз получить личный штрихкод на сайте parkrun.ru и прийти с ним на старт в субботу к 9.00. Трасса пройдет в два круга по грунту и асфальту вокруг парка и внутри него.
Парковые забеги славятся своей домашней атмосферой. Это дружеская совместная пробежка, а не соревнование, и на старте parkrun одинаково рады всем. Дистанцию можно пробежать, а можно пройти – скандинавской или простой ходьбой.
Старт и финиш рядом с парковкой ДДюТ у главного входа в парк
31 августа в 9.00
Участие свободное и бесплатное
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Левитановский фестиваль 6+
В живописный уголок нашей малой родины, который стал всемирно известен благодаря творчеству великого русского художника Исаака Ильича Левитана, 31 августа съедутся гости со всех уголков России. Это профессиональные художники, работы которых выставляются в Доме пейзажа, научные сотрудники ведущих музеев страны. Украшение фестиваля — праздничный концерт мастеров и творческих коллективов области и района.
Гости смогут пообщаться, эмоционально обогатиться и отдать дань памяти и уважения великому художнику, побывавшему на Владимирской земле, полюбившему ее и увековечившему ее природу – И. И. Левитану.
Дом пейзажа им. И.И. Левитана: Петушинский район, д. Елисейково, 1
31 августа в 12.00
Вход свободный
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Киномарафон
В эти выходные социальный кинотеатр «Милосердие и порядок» устраивает для своих гостей настоящий киномарафон: четыре мультипликационных картины, два фильма для детей и две кинодрамы для взрослых. Чем не повод отметить конец летних каникул всей семьей?!
31 августа
«Маленький большой герой» (приключенческий мультфильм, Китай, Гонконг, 2017 г., 6+) — в 10.30
«Астерикс и тайное зелье» (мультфильм, фэнтези, Франция, 2018 г., 6+) — в 13.30
«Гномы в доме» (мультфильм, комедия, Великобритания, Канада, США, 2017 г., 6+) — в 16.00
«Парк развлечений» (мелодрама, Швеция, 2019 г., 16+) — в 18.30
1 сентября
«Эжик Бобби: колючие приключения» (анимационный фильм, Китай, 2016, 6+) – в 10.30
«Тот самый Макс» (комедия, США, 2018, 6+) – 13.30
«Миа и белый лев» (приключенческий фильм, Франция, Германия, ЮАР, 2018, 6+) – в 16.00
«Микеланджело. Бесконечность» (биографическая драма, Италия, Ватикан, 2018, 12+) – в 18.30
Социальный кинотеатр «Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г
Вход свободный
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Фестиваль друзей «Старого города» 16+
В последний день лета пройдет небольшой рок-фестиваль друзей СГ. Будут группы всех стилей и направлений: от гараж-панка до блюза и регги. В программе ожидается выступление таких замечательных групп, как:
15.00 Bumblebees
16.00 «Заговорщики»
17.00 PitStop
18.00 «Бесконечная история»
19.00 Надежда Браун
20.00 Вlack Rain
21.00 «Мыло»
22.00 MESS.
Летняя площадка ресторана «Старый город»: ул. Большая Московская, 41
31 августа в 14.00
Вход свободный
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Прогулка «Я/Мы сады у Дворца пионеров» 6+
А не пойти ли нам всем в сад?! Последний день лета давайте проведем в неожиданном месте. Новейшая история главного оазиса города Владимира не изобилует оптимизмом — мусор, разруха, субботники, жесть… Разве только в мае мы все спешим туда за красивыми фотографиями цветущей вишни. Активист и общественник Полина Артюх приглашает заглянуть в историю, рассмотреть политические хитросплетения настоящего и предсказать светлое (?) будущее садов у ДДЮТ города Владимира.
Старт на остановке «Родник» напротив «Белого дома»
31 августа в 16.00
Цена экскурсии – 70 руб.
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Концерт PitStop 18+
Если вы любите живой концертный драйв, неглупые песни на русском языке и классику англоязычного рока – добро пожаловать в субботу на концерт популярной владимирской группы PitStop (когда-то довольно широко известной как PostScriptum). Будет жарко!
Бар «Другой»: ул. Большая Московская, 14
31 августа в 21.00
Цена билета – 250 руб.
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«Тотальный ЕГЭ» 16+
Всероссийская образовательная акция организуется в стране впервые, ее инициатором выступает образовательный центр MAXIMUM. В опорном университете 33-го региона акция приурочена к 100-летию высшего педагогического образования во Владимирской области. Проверить свои знания можно будет по четырём предметам: математика, русский язык, физика и обществознание. Организаторы предлагают два формата: очный и онлайн.
Очное тестирование пройдет в обстановке, максимально приближенной к сдаче ЕГЭ: с КИМами и бланками. Задачи акции: рассказать о формате ЕГЭ; помочь учащимся школ попробовать свои силы перед сдачей экзаменов; погрузить взрослых в атмосферу ЕГЭ, чтобы они сравнили его с привычным для них форматом экзамена по билетам и почувствовали себя в роли современного школьника; дать возможность всем желающим в День знаний проверить свои знания.
Участниками могут стать все желающие. При себе необходимо иметь паспорт и чёрную гелевую ручку. Для участия следует зарегистрироваться на официальном сайте акции events.maximumtest.ru/totalege. Результаты будут объявлены 15 сентября.
ВлГУ, корпус № 7: пр-кт Строителей, 11, ауд. № 121, 129, 237 и 339
1 сентября в 12.00
Участие в акции бесплатное
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Праздник-ярмарка "Золотой гребешок" 0+
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«Музыкальный винегрет» в библиотеке 0+
В воскресенье областная библиотека для детей и молодежи приглашает на концерт, посвященный Дню знаний. Гостей ждут выступления читателей — постоянных участников «Музыкальных четвергов».
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Экскурсия «По следам гренадерских полков» 6+
«Настоящая жизнь в городе начинается тогда, когда в него входят военные». В 1893 г. на постоянные квартиры во Владимир прибыли сразу два гренадерских полка. 9-й Сибирский тихо-мирно расположился в Солдатской слободе. А вот 10-й Малороссийский пораскидало по всему губернскому городу.
Экскурсия по следам гренадеров — прекрасная возможность поговорить о жизни нашего города на рубеже веков и пройтись вроде бы центральными, но весьма нетуристическими улицами Владимира. Вы реально станете путешественником во времени: услышите трубы полкового оркестра, увидите сохранившиеся солдатские казармы и найдёте храброе сердце гренадерских полков, навсегда оставленное на месте их последней приписки.
Старт у Центра ИЗО: ул. Большая Московская, 24
1 сентября в 16.00
Цена экскурсии – 50 руб.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: sportforbusiness.com
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