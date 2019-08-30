Десять идей, как бойкотировать День города

Перед официальным открытием parkrun Старые Сады, 70-го российского забега международного движения parkrun, 31 августа состоится тестовый забег, в котором могут поучаствовать все желающие. Рarkrun – это бесплатные еженедельные забеги на 5 километров с фиксацией времени. Принять в них участие очень легко – необходимо всего один раз получить личный штрихкод на сайте parkrun.ru и прийти с ним на старт в субботу к 9.00. Трасса пройдет в два круга по грунту и асфальту вокруг парка и внутри него.

Парковые забеги славятся своей домашней атмосферой. Это дружеская совместная пробежка, а не соревнование, и на старте parkrun одинаково рады всем. Дистанцию можно пробежать, а можно пройти – скандинавской или простой ходьбой.

Старт и финиш рядом с парковкой ДДюТ у главного входа в парк

31 августа в 9.00

Участие свободное и бесплатное