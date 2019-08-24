Деньги на езду. Мэрия Владимира закупит бензин для чиновников

Более двух миллионов рублей дополнительно будет потрачено на обслуживание автопарка владимирской мэрии. Деньги пойдут на топливо и ремонт автомобилей, на которых ездят чиновники. По данным администрации, топливо подорожало в течение 2019 года на 6%, такие расходы не были учтены в бюджете. Необходимы миллион рублей на бензин и полтора миллиона — на техобслуживание и ремонт машин. Депутаты горсовета согласовали траты.

Владимир Гарев, первый заместитель главы администрации города Владимира:

Вы знаете, что у нас износ автопарка составляет 84%. Из 66 единиц только 7 не имеют износа. Остальные машины — свыше 100% износа.

Поэтому возросли расходы на ремонтные и профилактические работы, связанные с автопарком.

Семь безупречных автомобилей –это последние приобретения администрации. И они относятся к разряду спецтехники — её закупило муниципальное учреждение «Благоустройство». Для озеленения, устройства клумб, покоса травы и уборки кладбищ подошли два трактора, «ГАЗель», а также триммеры и райдеры. Кстати, в целом в автопарке мэрии мало иномарок — на них ездят сити-менеджер и глава города, а также их замы. Но и импортгым, и отечественным машинам требуется топливо, постоянно растущее в цене.

А вот администрация области не жалеет денег на покупку новых машин. Как сообщал «Призыв» ранее, вице-губернаторам купят иномарки с кожаным салоном и подогревом стекол и всех сидений.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»