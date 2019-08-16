День знаний перенесли на 2 сентября

Летние каникулы, на радость детям и их родителям, в этом году будут длиннее на один день. Так как 1 сентября выпадает на воскресенье, День знаний перенесли на понедельник. Во Владимире соответствующее постановление уже подписал сити-менеджер Андрей Шохин. Торжественные школьные линейки состоятся 2 сентября. Скорее всего, День знаний перенесут и в других городах Владимирской области. В региональном департаменте образования пояснили, что муниципалитеты и даже сами школы вправе принимать такое решение самостоятельно.

— Школы вправе провести День знаний и 1 сентября, в воскресенье. Просто этот день у всех выходной, поэтому ожидаемо будет перенос на понедельник. Сейчас мы мониторим решения школ и за неделю передадим информацию в областное УМВД, — уточнили «Призыву» в департаменте образования Владимирской области.

Торжественные линейки во владимирских школах пройдут в понедельник.

При этом 1 сентября во Владимире пройдет немало праздничных мероприятий. Интересную программу с викторинами, концертами и экскурсиями подготовили городские парки, библиотеки и планетарий. 2 сентября тематические мероприятия продолжатся. Так на обзорную экскурсию школьников приглашает Патриарший сад. Там будет день открытых дверей, а это значит, что вход — бесплатный. Также в этот день распахнут свои двери клубы по месту жительства и городские спортивные школы. Все желающие смогут записаться в кружки и секции.

Ранее «Призыв» писал, что школы Владимирской области активно готовятся к новому учебному году. Качество проведения работ оценивает специальная комиссия.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»