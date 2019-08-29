День города Владимира-2019: возможно всё!

31 августа в 12.00 на центральной площади Владимира состоится торжественное открытие Дня города. С полудня и до позднего вечера на главной сцене будет нон-стоп-концерт. Здесь же состоится награждение владимирцев — победителей конкурсов, организованных ко Дню города, и церемония вручения городской премии в области культуры и искусства.

Вечерняя музыкальная программа начнется в 20.00 с выступления ансамбля позитивной музыки «Парнас» из Рязани. В 21.00 на главную сцену праздника выйдет популярный hip-hop исполнитель Feduk, а в 22.00 небо над городом озарит праздничный фейерверк (16+). Сразу после салюта начнется интерактивная дискотека (16+).