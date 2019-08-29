День города Владимира-2019: возможно всё!

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Десять основных площадок
31 августа и 1 сентября Владимир отмечает свое 1029-летие. И в этом году празднование Дня города (0+) пройдет под девизом «Возможно всё!». Ведь для настоящих владимирцев нет ничего невозможного! На дне рождения любимого города и горожане, и гости смогут примерить на себя новые амплуа, отправиться в увлекательные путешествия, вернуться в детство, переместиться в другую эпоху, ощутить радость движения, творчества и полета. Во время праздника будут работать 10 основных площадок. «Призыв» расскажет о каждой из них.
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Соборная площадь
31 августа в 12.00 на центральной площади Владимира состоится торжественное открытие Дня города. С полудня и до позднего вечера на главной сцене будет нон-стоп-концерт. Здесь же состоится награждение владимирцев — победителей конкурсов, организованных ко Дню города, и церемония вручения городской премии в области культуры и искусства.
Вечерняя музыкальная программа начнется в 20.00 с выступления ансамбля позитивной музыки «Парнас» из Рязани. В 21.00 на главную сцену праздника выйдет популярный hip-hop исполнитель Feduk, а в 22.00 небо над городом озарит праздничный фейерверк (16+). Сразу после салюта начнется интерактивная дискотека (16+).
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Сквер «Липки»
Здесь будет работать площадка «ПетляПрошлого» — встреча разных эпох. Гости смогут одновременно побывать в русском средневековье, перенестись в галантный XVIII век, приобщиться к пушкинскому наследию, вспомнить советское прошлое. Посетите Лабиринт Истории и постарайтесь не заблудиться в нем.
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Пушкинский бульвар
На десяти интерактивных площадках проекта «ПопробуйПрокачайся» можно стать художником, флористом, танцором, спортсменом, научиться управлять сигвеем, гироскутером, мотоколесом или, например, электрическим самокатом.
В это же время на смотровой площадке у конного памятника основателю города — князю Владимиру только на один день откроется уличное кафе «ПафосноПожуй», где приятно посидеть всей семьей или в дружеской компании за столиками с видом на заклязьминские дали.
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Улица Большая Московская
Центральная магистраль города 31 августа станет пешеходной и будет отдана во власть игр, аттракционов, викторин и анимационных площадок для детей и взрослых.
Доброй традицией Дня города стал хоровод вокруг Золотых ворот, который начнется в 14.00. А сразу после хоровода у Золотых ворот стартует традиционный «Парад колясок», в котором смогут участвовать все желающие при условии, что возьмут с собой «карнавальную» детскую коляску, самокат или слинг.
В 15.00 показательными выступлениями владимирцев порадуют участники профессиональной школы брейкданса «Доминант».
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Театральная площадь
В центре народных гуляний 31 августа разместятся культурно-развлекательные площадки и суператтракционы для детей и взрослых.
Здесь же, на Театральной площади, в 13.00, стартует глобальный велофестиваль «ПОКрути» — с велопарадом, конкурсом на самый интересный карнавальный наряд велосипедиста, соревнованиями профессионалов по разным видам велосипедного спорта, прыжкам в подушку, велотриалом, Cross Country Dual и гонками на беговелах для самых юных участников.
В 17.30 подуставший город взбодрит московская группа DAHAKA, играющая западный альтернативный рок.
В воскресенье, 1 сентября, на Театральной площади развернется большой детский концерт «Хочу Все Знать».
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Спасский холм
На площадке «ПроектПодиум» 31 августа можно будет увидеть шоу парикмахеров и самому стать мастером моды и стиля. В 11.00 мастер-класс проведет студия танцев «Баланс». Показ модных коллекций от модельного агентства «Жанна» начнется в 13.00. Красавиц в 14.00 сменят волшебники красоты Magir-club, а в 15.00 пройдет выступление участников студии моды «Глория».
Патриарший сад приглашает в День города всех на экскурсии и дегустации ягодных миксов.
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Улица Георгиевская
Городской променад 31 августа переформатируют под клуб путешественников. Оформив паспорт туриста, действующего в течение всего праздника, родители с детьми смогут путешествовать от «станции» к «станции», знакомиться с культурой разных стран, учиться приготовлению блюд национальной кухни, танцам и традициям народов мира.
На «Шалопаевке» владимирские кулинары организуют Fun-Food зону «ПолезноеПитание», где найдется меню и для приверженцев здорового образа жизни, и для тех, кто предпочитает традиционные вкусности. Татарская, узбекская, таджикская, башкирская, итальянская, немецкая, бельгийская кухни… За зрелищную составляющую площадки будут отвечать музыкальные группы «Вне трафика» (Владимир), «Менделеев Бэнд» (Иваново), «Санта Лючия» (Иваново) и владимирский участник шоу «Голос. Дети» Захар Усенко.
1 сентября в 13.00 на фудзоне на Георгиевской легендарный шеф-повар и ведущий Константин Ивлев представит шоу «GAZtro tour». Закончится гастропраздник концертом владимирских коллективов «Бесконечная история», Black Rain, Bosphorus Night и Bride Town из Москвы.
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Улица Дворянская
Ко Дню города приурочено открытие уникального гастромаркета, который объединил 14 концептуальных зон с авторской кухней разных стран, торговые лавки с фермерскими продуктами, концертную площадку, лекторий, детское игровое пространство, кулинарные и спортивные студии. 31 августа в 12.00 здесь начнется гастрономический фестиваль «Арбузник», в программе — концерты, конкурсы, мастер-классы, дегустации и арбузное шоу.
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Северные торговые ряды
На нижней автомобильной парковке 31 августа с 12.00 начнутся межрегиональные соревнования по настольному теннису. Мастер-класс для всех желающих даст двукратная чемпионка России Светлана Крекина.
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Стадион «Лыбедь»
В воскресенье, 1 сентября, состоится футбольный праздник, посвященный 60-летию футбольного клуба «Торпедо-Владимир». Откроется он в 11.00 турниром по мини-футболу между тремя необычными командами: администрации Владимирской области, администрации города Владимира и «Сбербанка». В 12.00 пройдут мастер-классы футболистов «Торпедо», ДСШОР и дворовой команды «Красава», а в 13.00 — матч ветеранов ФК «Торпедо».
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: vladimir-city.ru
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