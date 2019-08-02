Дебоширы из пятиэтажки угрожают прохожим 

Дебоширы из пятиэтажки на проспекте Ленина угрожают прохожим и отпугивают клиентов торговых точек, расположенных в доме. Из окон 5-го этажа на газон регулярно летят бутылки из-под алкоголя и мусор. Недавно, рассказывают очевидцы, рухнула оконная рама со стеклом. Хорошо, что обошлось без трагедии. Убирать фрамуги выбитой лоджии пришлось владельцам нежилых помещений.

— Они выбили окна, занавески до сих пор валяются на газоне, рамы. Бытовой мусор прямо из помойных вёдер высыпают к нам на лестницы. Один раз чуть покупателя нашего не убила выброшенная сверху бутылка, хорошо, что она отрикошетила от дерева, недавно вот дверца от шкафа прилетела, — пожаловался один из арендаторов Андрей. – Мы знаем, кто там живёт, но мы же не самоубийцы туда к ним подниматься!



Сейчас на первом этаже дома со стороны центральной дороги открыто около 10 офисных помещений, включая магазины, парикмахерскую, аптеку. Идёт постоянный поток клиентов. «Дождь» из мусора предприниматели не намерены больше терпеть. Недавно они собирались писать коллективную жалобу в полицию. Но когда дело дошло до правоохранителей, выяснилось, что у дома нет своего участкового.

Даже провести профилактическую беседу с нарушителями спокойствия просто некому.

— Мы позвонили главному полицейскому, кто следит за работой всех участковых Владимира. Он сказал, что у нашего дома открыта вакансия участкового. Поэтому при случаях дебоширства, хулиганства мы сразу же звонили в дежурную часть и требовали немедленного реагирования. Мы ещё должны всё сфоткать, предоставить им доказательства, после чего они составят акт с претензией, и мы его тогда уже коллективно подписываем, — говорит Андрей.

В управляющей компании, которая следит за данным домом, «Призыву» пояснили, что их зона ответственности – 2 метра от фундамента. За чистотой газона должны следить городские муниципальные службы. Но после нашего звонка директор «Владимирской управляющей компании» всё же обещал отправить по данному адресу рабочих с проверкой.

В полиции нам ответили, что участковый в доме № 24 на проспекте Ленина уже появился, эту должность заняла Елена Викторовна Осипова. Она ведёт свой приём в опорном пункте по адресу: ул. Чайковского, 2. Вторник и четверг — с 17.00 до 19.00, в субботу — с 15.00 до 16.00. Также в городском УМВД ждут официальных обращений от предпринимателей в случае повторных дебошей сверху.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Гусь-Хрустальном нашли вандала, разгромившего памятную доску писателю Александру Солженицыну. Установить личность подозреваемого в порче памятной доски удалось в результате масштабного комплекса проведенных полицейскими мероприятий.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»