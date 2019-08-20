Даже в холодную погоду владимирцы умудрялись тонуть 

Тепло пришло под занавес лета. Сотрудников МЧС это беспокоит: отдыхающие, соскучившиеся по погожим дням, потянутся к водоёмам, а значит, жди новых трагедий. В нынешнем году во Владимирской области на воде уже погибли 17 человек, в том числе 4 ребёнка. В прошлом году таких случаев было 20. Хорошо, что любители купаний не исповедуют лозунг «Можем повторить!», но кто знает…

Пик происшествий на воде в 2019 году пришёлся на июнь. В области в жаркую погоду люди тонули каждые выходные, по 2-3 человека в день.

Основная причина гибели на водоёмах из года в год неизменна – купание в пьяном виде (более 41% от общего числа происшествий). В таком состоянии людей не останавливает ни крутой берег реки, ни течение. Одна из последних трагедий произошла в Кольчугинском районе.

Игорь Богомазов, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Владимирской области:

12 августа в 21.30 поступило сообщение о том, что на базу отдыха приехала группа людей из Москвы. Отдыхали целый день с употреблением алкоголя. И потеряли одного из своей группы. Он сидел с удочкой на берегу. Вода была прохладная и погода холодная. И когда мы начали проводить спасательные работы, мы обнаружили тело в 50 метрах от берега. Человек всё-таки пошёл купаться.

В холодную погоду гибли женщины. В Судогде, в месте неприспособленном, неудобном для купания, заросшем осокой. С двумя детьми из Москвы приехала к родственникам и оказалась в воде по каким-то причинам. Предположительно, что кто-то из детей зашёл, она за ним. Вода холодная, произошла трагедия.

Также было два случая с рыбаками престарелого возраста 77 и 72 лет. Люди, которые всю жизнь ловили рыбу, оказались в воде, в одежде, плохо себя почувствовали. Таким образом за последние два месяца мы потеряли 4 человек.

В этом году на территории области оборудовано 63 места организованного массового отдыха на водных объектах. Во Владимире это четыре водоема: Семязино, Содышка, Глубокое и Верхний затон реки Клязьмы. В Управлении МЧС сообщают, что купальный сезон в области продлится до 1 сентября и на всех разрешённых пляжах продолжают дежурить спасатели. Поэтому если кто захочет, несмотря на «предупреждение оленя», искупаться в конце лета, лучше всего это сделать в безопасном месте.

Ранее «Призыв» сообщал, что ни один из городских водоёмов не прошёл проверку Роспотребнадзора. Владимирцы купались там на свой страх и риск.

Татьяна Данилова

Видео «Призыва»

Заглавное фото: kan-yu.com.ua