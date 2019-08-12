Что вы знаете о русском физике Александре Столетове?

29 июля (10 августа по новому стилю) 1839 года во Владимире родился выдающийся русский физик, профессор Московского императорского университета Александр Григорьевич Столетов. Он является одним из основоположников русской физики. На основе исследованного ученым явления фотоэффекта были созданы приборы, которые несут службу на заводах и фабриках, сортируя и считая продукцию, управляя прокатными станами и плавкой металла, читая чертежи и изготовляя по ним детали. Они превратили немое кино в звуковое, сделали возможным фототелеграф, работают в различных автоматических устройствах (например, в метро).

Вакуумная установка Столетова для изучения электрических явлений в разреженных газах стала прообразом электронной лампы, которая совершила подлинную революцию в электротехнике. Радиоприемники и радиопередатчики, рентгеновские аппараты и газоразрядные трубки, радиолокаторы и электронные микроскопы, телевизоры и электронно-вычислительные машины – вот далеко не полный перечень того, что стало возможно благодаря пионерским трудам уроженца Владимирской области.