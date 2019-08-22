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Что вы знаете о российском триколоре?

22 августа в России отмечается День государственного флага

Ежегодно с 1994 года 22 августа отмечается праздник День государственного флага РФ. В новой истории нашей страны российский триколор был впервые поднят 22 августа 1991 года над Белым домом в Москве. Он стал государственным символом страны вместо советского красного знамени с серпом и молотом. В этот день на чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято постановление считать «полотнище из… белой, лазоревой, алой полос» официальным национальным флагом России. Но история российского триколора началась задолго до этих событий. Давайте вспомним ее в этот праздничный день.

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Обсуждение 1

  • Елена:
    22.08.2018 в 22:05

    Совсем грустно:5 из 10…совершенно ничего не знаю о нашем триколоре!:-)вопросник замечательный!!!

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