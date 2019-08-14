Четверо человек пострадали в ДТП с лосем

Четверо человек пострадали в автомобиле «Лада-Гранта», который не успел увернуться от столкновения с лосем. Животное выбежало на дорогу. По предварительным данным пресс-службы УМВД России по Владимирской области, авария произошла сегодня около пяти утра в Киржачском районе. За рулем легковушки был 39-летний житель Кольчугино.

На улице на момент аварии уже было светло, никаких ограничений на дороге не было. Скорее всего, водитель не успел среагировать и вовремя затормозить или увернуться от столкновения.

В результате ДТП травмы получили водитель и трое его совершеннолетних пассажиров.

ГИБДД проводит проверку и выясняет все обстоятельства аварии. Как «Призыв» сообщал ранее, на федеральной трассе в черте Владимирской области нередко происходят ДТП с дикими животными.

Анна Тумановская

Фото пресс-службы УМВД России по Владимирской области