Четверг станет самым жарким днём недели 

Четверг, 15 августа, станет самым жарким днем на этой неделе. Днем воздух во Владимирской области прогреется до +25 градусов. Ночью тоже тепло — до +15 градусов. При этом ожидается переменная облачность с весьма большой вероятностью осадков. Изменения погоды синоптики объясняют так: высотный циклон перекрыл холодные потоки. В центральную часть страны начал поступать воздух из тропических широт.
Правда, надолго жара не задержится.
Уже в пятницу дневные температуры упадут до +19 градусов. С понедельника они опять пойдут в рост. Летнего зноя, по всей видимости, уже ждать не приходится, а вот тепло еще может порадовать жителей региона.
Ранее «Призыв» писал, что солнце на этой неделе будет периодически скрываться за облака. Синоптики назвали такой август вполне комфортным.
Ольга Ефремова
Фото «Призыва»
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