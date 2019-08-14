Четверг станет самым жарким днём недели 

Четверг, 15 августа, станет самым жарким днем на этой неделе. Днем воздух во Владимирской области прогреется до +25 градусов. Ночью тоже тепло — до +15 градусов. При этом ожидается переменная облачность с весьма большой вероятностью осадков. Изменения погоды синоптики объясняют так: высотный циклон перекрыл холодные потоки. В центральную часть страны начал поступать воздух из тропических широт.

Правда, надолго жара не задержится.

Уже в пятницу дневные температуры упадут до +19 градусов. С понедельника они опять пойдут в рост. Летнего зноя, по всей видимости, уже ждать не приходится, а вот тепло еще может порадовать жителей региона.

Ранее «Призыв» писал, что солнце на этой неделе будет периодически скрываться за облака. Синоптики назвали такой август вполне комфортным.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»