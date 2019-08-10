Брошенные северные собаки обрели новый дом

Переезд приюта «Дом северной собаки» состоялся. Волонтеры построили первый большой вольер для хаски и лаек. Практически все северные собаки были найдены на улицах Владимирской и Московской областей. В приюте на содержании и пропитании сейчас находится 150 собак, в новый вольер перевели пока 25.

— Это наша лучшая новость за последнее время. Участок, который нам помогли купить, находится в Петушках, в чистом поле. Сразу задумали сделать капитальный вольер, на долгие годы. Крепкий, просторный. Строительство шло непросто, но мы это сделали! — рассказывает руководитель приюта «Дом северной собаки» Яна Ремезова.

У каждой собаки есть свой дом. Прыткие хаски частенько отдыхают на крыше конуры. Холода и дождь их не пугают.

Главное событие этого месяца — своя скважина на участке.

Теперь есть вода, волонтеры могут готовить еду прямо в приюте. Хаски и лайки охотно едят овощи. Так что все излишки с огорода приют примет с большой благодарностью. Сейчас требуются стройматериалы и, конечно, рабочие руки.

— Нам нужны стройматериалы. Доски, сетка, профнастил на крыши. Сено в будки. Всегда рады всем. Нужны руки. Вокруг нас леса, река. Можно погулять, собрать ягоды, грибы. Поблизости есть турбаза, где каждый может заказать номер на ночь. И помочь, и отдохнуть, — говорит Яна Ремезова.

Остальные питомцы «Дома северной собаки» находятся на зообазе в Леоново и у волонтеров на передержке. Все с нетерпением ждут переезда.

Как «Призыв» писал ранее, в центральном парке Владимира почти каждые выходные работает парк хаски. Приют «Дом северной собаки» привозит своих питомцев, чтобы жители и туристы города могли пообщаться с добрыми и отзывчивыми хвостатыми. Много красивых и запоминающихся фото гарантировано.

Анна Тумановская

Фото и видео Яны Ремезовой