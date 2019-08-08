Бросать пить владимирцам помогало Общество трезвости

Дом № 7 по улице Гагарина владимирцы знают с детства. И родители, и учителя начальных классов обязательно водят юных зрителей во Владимирский областной театр кукол. Между тем история этого здания дореволюционной постройки очень интересна. Ну разве не любопытен тот факт, что построено оно было для городского Общества трезвости буквально через дорогу от пивных складов купца Ермолаева? Во время Первой мировой войны здесь ютились беженцы, после чего сцена перешла в ведение советского культпросвета. Именно сюда после окончания Горьковского театрального училища приехал по распределению будущий народный артист СССР Евгений Евстигнеев. Именно здесь началась советская история Владимирского областного академического театра драмы.

В этом видео вы узнаете:

00:35 – какие черты присущи архитектурному стилю эклектики;

01:09 – как Владимирский комитет попечительства о народной трезвости боролся с пьянством;

01:41 – как до революции назывался нынешний Комсомольский сквер;

02:05 – какие виды досуга предлагал Народный дом Общества трезвости;

03:26 – что происходило в Народном доме в годы Первой мировой войны;

03:52 – как распорядились Домом новоявленные советские власти;

04:25 – как началась советская история Владимирского драмтеатра и театра кукол

Подготовил Олег Беспалов

Фото автора