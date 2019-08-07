Бродячие собаки оккупировали новую детскую площадку

Стая бродячих собак каждый день появляется на новой детской площадке у дома № 5 по проспекту Ленина во Владимире. С виду животные выглядят мирно, на прохожих не нападают. Но и на горки с качелями, когда поблизости сразу три собаки, родители не решаются пускать детей.

— На моих глазах одна мама решила зайти на площадку с ребенком примерно трехлетнего возраста. Одна из собак, самка, огрызнулось на девочку. Мама очень отважная, стала отгонять собаку, ругать. Та отошла, — рассказывает жительница соседнего дома Анастасия.

Инициативные жители сразу же позвонили в городское управление ЖКХ.

У одной из женщин не стали принимать заявку, сославшись на то, что на торги по отлову бездомных собак никто не заявился. На следующий день звонок другой родительницы в приемную управления (тел. 53-18-98) оказался более удачным. Сотрудники, на которых переключила секретарь, сообщили, что 9 августа приедут и проверят проспект Ленина вдоль окрестных домов и обязательно заглянут на площадку.

Из-за стаи бездомных собак детей не пускают на новую площадку.

— Повторно контракт на торги мы не выставляли. Сейчас отлов бродячих собак проводится по договорам подряда. Работа только началась. Найти подрядчиков не так просто. Особенно после того, как подняли такую бучу и столько раз вызывали на официальные встречи прежнюю компанию, которая несколько лет исправно работала, — пояснил начальник управления ЖКХ Алексей Шумник.

Как «Призыв» сообщал ранее, свора бездомных псов заняла дворы села Сновицы. Куда только жители ни обращались, ничего не меняется.