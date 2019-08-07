18+

Бродячие собаки оккупировали новую детскую площадку

Стая бродит по проспекту Ленина

Стая бродячих собак каждый день появляется на новой детской площадке у дома № 5 по проспекту Ленина во Владимире. С виду животные выглядят мирно, на прохожих не нападают. Но и на горки с качелями, когда поблизости сразу три собаки, родители не решаются пускать детей.

На моих глазах одна мама решила зайти на площадку с ребенком примерно трехлетнего возраста. Одна из собак, самка, огрызнулось на девочку. Мама очень отважная, стала отгонять собаку, ругать. Та отошла, — рассказывает жительница соседнего дома Анастасия.

Инициативные жители сразу же позвонили в городское управление ЖКХ.

У одной из женщин не стали принимать заявку, сославшись на то, что на торги по отлову бездомных собак никто не заявился. На следующий день звонок другой родительницы в приемную управления (тел. 53-18-98) оказался более удачным. Сотрудники, на которых переключила секретарь, сообщили, что 9 августа приедут и проверят проспект Ленина вдоль окрестных домов и обязательно заглянут на площадку.

Из-за стаи бездомных собак детей не пускают на новую площадку.

Повторно контракт на торги мы не выставляли. Сейчас отлов бродячих собак проводится по договорам подряда. Работа только началась. Найти подрядчиков не так просто. Особенно после того, как подняли такую бучу и столько раз вызывали на официальные встречи прежнюю компанию, которая несколько лет исправно работала, — пояснил начальник управления ЖКХ Алексей Шумник.

Как «Призыв» сообщал ранее, свора бездомных псов заняла дворы села Сновицы. Куда только жители ни обращались, ничего не меняется.

Анна Тумановская 

Фото «Призыва» 

Теги: , , ,

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение