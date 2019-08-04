Борис Джонсон заглянул в сортир вместо первоисточника

Премьер-министр Соединённого королевства Борис Джонсон недавно сыронизировал над уличными туалетами России – мол, ими пользуется 12% жителей страны. Борис, ты не прав! Проблемы выделения – вторичны, куда важнее проблемы потребления. И здесь владимирский региональный департамент ЖКХ даст фору рыжему политикану. Там подсчитали износ сетей водоснабжения во Владимирской области и ужаснулись. Больше половины районов имеют износ старения труб водоснабжения 50% и выше. В Юрьев-Польском районе этот показатель превышает 90%, в Муромском районе и городе Радужном — 80%.

Хотя по отчетам Роспотребнадзора 85% населения региона гарантированно получает питьевую воду, качество её вызывает тревогу. Власти на местах спешно готовят проекты по ремонту коммуникаций, чтобы попасть в федеральные программы на будущий год.

Илья Потапов, директор департамента ЖКХ администрации Владимирской области:

Мы сейчас уже предоставили данные в Минстрой об инвентаризации водоснабжающего комплекса. И заканчивается сейчас инвентаризация систем водоотведения.

Дальше накладываем на это информацию об износе сетей.

В 2019 году в федеральную программу «Чистая вода» включили только Меленки. Там проведут реконструкцию существующего водозабора. Но и сами сети нуждаются в модернизации. Действует региональная программа, но ее масштабы без федеральных денег очень скромные.

Заявки от муниципалитетов поступают не так активно, как хотелось бы департаменту ЖКХ. Проблема в разработке проектов. В селах и городах, где вода оставляет желать лучшего, нет даже денег на составление программ их ремонта. Региональные власти обещали помочь, но дело затягивается. Хорошо, если хотя бы три муниципалитета в 2020-ом получат деньги из центра.



Как сообщал «Призыв» ранее, во Владимире тоже были проблемы с качеством питьевой воды. По странным причинам — то ли из-за выброса отходов, то ли из-за ремонта на водозаборе — запах и вкус воды в городе резко ухудшились.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»