Более тонны нектаринов и винограда пошли под пресс

1314 килограммов свежих фруктов были уничтожены на мусорном полигоне. Под гусеницы трактора пошли нектарины, белый и красный виноград. Запрещенную к ввозу продукцию обнаружили на складе во Владимире. Проверку проводили сотрудники Россельхознадзора, прокуратуры и таможни. Собственник не смог предоставить товаросопроводительные документы, подтверждающие происхождение нектаринов и винограда, их фитосанитарную безопасность и качество.

Запрещенную продукцию обнаружили во Владимире.

Всего за первые семь месяцев этого года сотрудники управления Россельхознадзора по Владимирской области с другими проверяющими обнаружили 19 партий запрещенных продуктов: виноград, киви, орехи, томаты, груши, яблоки, слива. Все 643 килограмма изъяты и уничтожены механическим путем.

Ранее «Призыв» сообщал, что жительница Владимира отравилась арбузом, который купила на трассе в деревне Бараки.

Елена Пляскина

Фото предоставлены пресс-службой управления Россельхознадзора по Владимирской области