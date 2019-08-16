Более сотни нелегалов задержали под Александровом

Более 120 иностранных граждан задержали в Александровском районе. Около 100 из них находились на территории региона с нарушением действующего миграционного законодательства. Операция была проведена УФСБ России по Владимирской области и полицией при силовой поддержке спецназа «Гром». Силовики подчеркивают, что в результате совместной работы был выявлен крупный канал незаконной миграции в регионе.

Жителями каких стран являются мигранты, не сообщается. По предварительным данным, они приехали на территорию РФ на заработки. Предполагаемые организаторы канала незаконной миграции установлены.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Призыв» писал, что один их хостелов Владимира размещал мигрантов с нарушением законодательства. Это выяснила в ходе проверки городская прокуратура.

Ольга Ефремова

Фото предоставлены пресс-службой УФСБ России по Владимирской области