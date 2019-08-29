Богородице-Успенская церковь — храм владимирских старообрядцев

Про Успенский собор во Владимире знают все. А вот Успенская церковь знакома немногим. А ведь это единственный в нашем городе полностью сохранившийся храм XVII века. Он спрятался от людских взоров за корпусом художественно-графического факультета ВлГУ на Большой Нижегородской улице. Раньше в этом здании была семинария, и будущие православные батюшки, говоря современным языком, проходили практику именно в Богородице-Успенской церкви.

Со временем она перешла ко владимирской старообрядческой общине – людям, чья вера сильна, а ритуалы богослужения отличаются от привычных большинству верующих. Каковы же особенности обрядности староверов? Какова история их храма? Об этом расскажет народный экскурсовод Алексей Валентинович в новом выпуске программы «Точка на карте».

В этом выпуске вы узнаете:

00.45 – где и когда, по версии дореволюционного историка Бунина, был основан город Владимир;

01.03 – что было на месте Успенской церкви в средние века;

01.45 – что такое русское узорочье;

02.55 – почему во Владимире появилась духовная школа;

03.35 – чему учились семинаристы в Успенской церкви;

04.20 – как связан с храмом советский идеолог Лебедев-Полянский;

06.02 – кто такие старообрядцы;

06.54 – только ли двоеперстием отличаются старообрядцы от других православных;

07.30 – о внутреннем убранстве старообрядческого храма.

Подготовил Олег Беспалов

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