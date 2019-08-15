Блондинка на «Subaru» протаранила театр кукол

У главного входа в областной театр кукол в стене зияет огромная дыра. Девушка на внедорожнике «Subaru» съехала с проезжей части и врезалась в здание. Авария произошла в центре Владимира накануне вечером. Машина снесла пешеходное ограждение и влетела аккурат в центральный вход, едва не задев пешеходов. Водитель, выбежав из машины, покаялась прохожим, что под педали попал коврик.

Вместо того, чтобы нажать на тормоз, девушка сильно газанула.

Театр кукол признан объектом культурного наследия. Его восстановление встанет в копеечку.

Это уже не первое ДТП с участием исторических памятников. Лихачи и неосторожные водители прежде врезались в Золотые ворота, катались по смотровой площадке у Дмитриевского и Успенского соборов.

Как «Призыв» писал ранее, водитель на иномарке влетел в старые Торговые ряды. Ему пришлось компенсировать расходы на ремонт.

Анна Тумановская

Фото «Подслушано во Владимире»