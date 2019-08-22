Бизнес-центр потеснит любимую выставку бывших губернаторов

В администрации Владимирской области полным ходом идут работы. Выставку промышленного потенциала региона, которая появилась при Николае Виноградове и с таким рвением пополнялась Светланой Орловой, разбирают по частям. По решению нынешнего губернатора здесь откроется центр «Мой бизнес» для всех, кто планирует заняться предпринимательской деятельностью.



Как пояснили в пресс-службе «Белого дома», все экспонаты находились на выставке временно, а сейчас вернутся к своим хозяевам. Представители областной администрации заверили, что не потребуется дополнительных средств на ремонт помещений. Их расчистят и помоют. Бизнес-центр откроется через два с половиной месяца, в начале ноября.



Любопытно другое. «Белый дом» усиленно охраняется. Пускают строго по пропускам и заблаговременной аккредитации. Бизнес-центр же предполагает «проходной двор». Но в пресс-службе уверяют, что проблем не будет.

— Выбор в пользу здания администрации был сделан не случайно. С точки зрения логистики, помещение расположено в удобном и доступном месте. До него можно добраться как на машине, так и на автобусе. Есть места для парковки. Кроме того, где находится здание областной администрации, знают многие, поэтому использовать дополнительные средства для поиска не придется, — сообщили в пресс-службе администрации области.

Ранее «Белый дом» рассматривал четыре варианта размещения бизнес-центра.

Изначально бизнес-сообщество хотели разместить в Доме молодежи на Дзержинского, но площадям нашлось другое применение. Все их займет активная молодежь, которая будет приезжать на форумы, фестивали и конференции. Новое руководство составляет большой список таких мероприятий.

— Для проведения вышеуказанных мероприятий будут использоваться конференц-залы (кабинеты № 6 и 10); кабинеты № 7-9; «зоны мозгового штурма» (три площадки на 2-м этаже и зона балкона), — рассказал новый председатель комитета по молодежной политике области Алексей Виноградов.

Интересно, что во Владимире уже есть свой центр поддержки предпринимателей. За помощью и консультациями туда обращаются молодые владимирцы. Видимо, в региональный бизнес-центр будут съезжаться со всей области.



Как «Призыв» сообщал ранее, для бизнес-центра рассматривали 4 разных помещения. Выбор пал на то, которое требует меньше вложений. Правда, сроки открытия все равно сместились.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»