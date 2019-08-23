Бешеная лиса напала на собаку

Лиса напала на собаку в одном из дворов села Дмитриевская Слобода под Муромом. Ранним утром хозяин услышал лай и бросился на улицу. Бешеное животное атаковало пса. Мужчина среагировал мгновенно, сбегал в дом за пневматикой и подстрелил лису. Труп животного отправили в областную ветеринарную лабораторию. Эксперты подтвердили диагноз «бешенство». Покусанную собаку ждет прививка от от этой страшной болезни, сообщает «Муром24«.

Диагноз «бешенство» подтвердился лабораторно.

На начало августа неблагополучными по бешенству во Владимирской области остаются 7 территорий, одна из них — улица Московская в Муроме. Всего же за первые шесть месяцев этого года в регионе зарегистрировано 29 случаев бешенства. Для сравнения: за весь прошлый год — 26 случаев. Основной источник опасного заболевания — дикие животные, в основном — лисы.

Ранее «Призыв» сообщал, что бешеная кошка покусала родственницу своей хозяйки. Опасным заболеванием животное заразилось, проведя 5 дней на улице.

Елена Пляскина

Фото: pln.by