Банда любителей мороженого вскрыла ларь в Центральном парке

Неизвестные вскрыли морозильный ларь, установленный в Центральном парке Владимира, и унесли с собой все мороженое. Кража произошла минувшей ночью. Злоумышленникам, предположительно это были подростки, скрыться не удалось. Подозреваемых задержала полиция.

Подозреваемые в краже задержаны.

Как рассказал «Призыву» директор парка Олег Кузьменко, оперативно сработал охранник. Он сразу же сообщил о краже в полицию. Злоумышленников зафиксировали камеры видеонаблюдения. Информацию о краже подтвердили и в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. Сообщение от представителей парка поступило около 11 вечера.

— Личности, возможно причастные к совершению кражи, установлены. В настоящее время проводится проверка, — сообщили «Призыву» правоохранители.

Продавцы мороженого отмечают, что такие атаки случаются не впервые. Известно минимум о трех случаях, когда «любители мороженого» оставляли продавцов ни с чем.

По нашей информации, кража мороженого происходит не впервые.

— Ночью мне позвонили и сообщили, что наш холодильник с мороженым пытаются вскрыть. Позже я узнала, что у соседей холодильник все-таки взломали и унесли весь товар. Такие случаи не редкость. Недавно из нашего холодильника воры уже уносили мороженое. Коллеги рассказывали, что аналогичные кражи случались и в центре Владимира, а также в парке «Добросельский», — рассказала «Призыву» продавец мороженого Людмила.

Ранее «Призыв» сообщал о похожей краже в Муроме. Неизвестные проломили крышу помещения, где хранятся морозильные лари с мороженым и прохладительными напитками, и украли оттуда продукции почти на 13 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ольга Ефремова

Фото: static.mk.ru