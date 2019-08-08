Автовокзал отменил девять популярных междугородных рейсов

С 11 и 12 августа отменяются 9 междугородных рейсов, которые до настоящего времени обслуживает перевозчик ГУП «Владимирский автовокзал». Эту информацию разместили на сайте и в социальных страницах вокзала. Список можно посмотреть здесь. Расписание меняется для таких популярных направлений, как Владимир — Вязники, Владимир — Москва, Владимир — Иваново, Владимир — Нижний Новгород, Владимир — Рязань. Любопытно, что пассажирам советуют узнать подробности в справочном бюро, указывая телефон муромского автовокзала. Там об отмене рейсов и каких-либо перебоях с движением автобусов с владимирского автовокзала вообще ничего не знают.

Есть и еще одна интересная деталь. Пассажирам сообщают, что таково решение госпредприятия «Владимирский автовокзал», но в разговоре с представителями СМИ руководство вокзала подчеркивает, что все это действия компании «Автоколонна».

Междугородные рейсы сходят с дистанции из-за убытков перевозчика.

— Перевозчик «Автоколонна» перестает работать. На его место придут другие перевозчики, из других регионов. Это не наше решение, это решение Минтранса, — говорит первый заместитель директора ГУП «Владимирский автовокзал» Алексей Верещака. — Пассажиры от этого только выиграют. Если раньше автобус ко времени вообще мог не прийти, то теперь он гарантированно будет.

Появилась информация о том, что всех водителей предприятия «Автоколонна» уволят. Уход перевозчика с рынка на автовокзале связывают с большими убытками.

— Мы хотели сначала всех сократить по закону. Встречались с водителями, писали все под диктофон. Но водители все по-своему решили. Они по 5 месяцев на ремонте стояли, а мы им пособия выплачивать? Нет, не будет такого, — уверенно говорит Алексей Верещака.

«Призыв» направил запрос в департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области, чтобы узнать, какие усилия предпринимают чиновники, дабы избежать недовольства пассажиров. Особенно это касается маршрутов внутри нашего региона, а именно Владимир — Вязники. Но ответа пока так и не поступило.

Как писал «Призыв» ранее, передел рынка перевозок случился и на городских маршрутах во Владимире. Решающим фактором при выборе транспортных компаний стали не безаварийная езда или состояние автопарка, а вид топлива.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»