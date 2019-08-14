Автовокзал изменил расписание междугородных перевозок

Владимирский автовокзал меняет расписание и перевозчиков на междугородные перевозки. Изменения связаны с уходом перевозчика «Автоколонна», который обслуживал 9 рейсов по направлениям Владимир — Вязники, Владимир — Рязань, Владимир — Москва, Владимир — Иваново, Владимир — Нижний Новгород. С 13 августа на рейс Владимир — Рязань с отправлением в 7.50 пришел новый перевозчик — компания «Междугородние пассажирские перевозки» из Рязани.

На маршруте работает автобус марки «ЛиАЗ».

Совершенно противоречивую информацию дают руководители вокзала. Первый заместитель директора госпредприятия «Владимирский автовокзал» Алексей Верещака заверил «Призыв», что на все отмененные рейсы пришли новые перевозчики. Но заместитель директора Олег Митенин сообщил, что автопредприятия еще не найдены.

Так, в электронном расписании Владимирского автовокзала рейса в 8.15 по маршруту Владимир — Вязники не значится. Первое отправление позже на час — в 9.15. Пассажирам предлагают ездить на автобусе, работающем на маршруте до Нижнего Новгорода.

Всем пассажирам перед отправлением стоит проверить расписание на сайте.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области до сих пор не ответил на запрос «Призыва». Поэтому официальной информации о качестве перевозок и поиске новых перевозчиков нет.



Как «Призыв» писал ранее, на междугородных и пригородных маршрутах продолжают работать предприятия группы компаний «БигАвтоТранс». Они выиграли несколько маршрутов. Многие водители и кондукторы после ухода с городского рынка пришли сюда.

Анна Тумановская

Фото и видео Петра Соколова