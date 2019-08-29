Автовокзал больше не будет покупать мороженое

Региональные власти в ответ на общественный резонанс вокруг отмены рейсов междугородних маршрутов и увольнения водителей взялись за работу госпредприятия «Владимирский автовокзал». Первым делом решили «забрать» кафе из-под крыла вокзала. ГУП больше не будет покупать сотни штук мороженого и алкогольных напитков через госзакупки. Последние торги на пломбир и эскимо завершились месяц назад. На территории автовокзала продуктами питания теперь будут торговать частники.

На областном уровне одобрили оптимизацию штата вокзала и даже отмену рейсов. Региональных чиновников убедили в том, что закрыты исключительно убыточные маршруты в Иваново и Нижний Новгород. Но не сообщили, как «Призыв» писал ранее, что в список попали и вязниковские рейсы.

Антикризисные меры должны сэкономить 17 миллионов рублей.

По словам и.о. директора ГУП «Владимирский автовокзал» Павла Левина, экономия от таких антикризисных мер может составить в годовом исчислении почти 17 миллионов рублей. На сегодня же долги предприятия составляют 19 миллионов рублей. Причем, большая часть образовалась в течение первого полугодия 2019-ого.

Тем не менее, проверка со стороны региональных властей будет. Эксперты проанализируют эффективность всех 11 автовокзалов, находящихся в подчинении у ГУП «Владимирский автовокзал». Задача — сдать в аренду все пустующие помещения и продолжить оптимизацию, чтобы расквитаться с долгами.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»