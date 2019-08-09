Автовладелец отсудил у мэрии деньги за упавшее дерево

Житель Владимира отсудил более 260 тысяч рублей на ремонт автомобиля, пострадавшего в результате падения дерева. Инцидент произошел у дома № 8 по улице Михайловской в областном центре. Машина получила серьезные повреждения.

Так как росло дерево в зоне ответственности МКУ «Благоустройство», то владелец автомобиля сразу же обратился в казенное учреждение. Владимирец провел оценку материального вреда и предложил решить вопрос в досудебном порядке. Так как муниципальная организация не спешила возмещать ущерб, владелец автомобиля обратился с иском в суд. Мужчина оценил причинённый ущерб в размере 217 тысяч рублей, также он просил возместить судебные расходы.

Требования ответчика были удовлетворены.

Суд посчитал, что муниципальное предприятие осуществляло недостаточный контроль за состоянием зеленых насаждений. В итоге «Благоустройство» обязали возместить истцу материальный ущерб. Представители муниципального предприятия попытались оспорить это решение в Апелляционном суде, но безуспешно, сообщили «Призыву» в пресс-службе Владимирского областного суда. Решение вступило в законную силу.

Подобные судебные дела во Владимире рассматриваются достаточно часто. Ранее «Призыв ТВ» писал, что сразу два жителя областного центра смогли отсудить деньги за свои поврежденные машины. Всего более 320 тысяч рублей. На один автомобиль упало дерево, второй влетел в яму на дороге.

Ольга Ефремова

Фото: news24-7.ru