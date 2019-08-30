Автопутешественники полюбили колесить по Владимирской области

Владимирская область вошла в список 15 популярных маршрутов для автопутешествий. Регион занял последнюю строку, разделив ее с республикой Карелия. Правда, свои голоса за область отдали только 2% респондентов. При опросе учитывались не только достопримечательности региона, но и качество дорог, наличие автокемпингов, придорожных гостиниц и кафе. Онлайн-исследование провели аналитика портала «ТурСтат«.

Учитывались не только достопримечательности, но и комфорт.

В первую десятку самых комфортных для автотуризма регионов вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Подмосковье, Татарстан, Нижегородская, Ярославская, Ростовская и Свердловская области, Республика Крым и Севастополь.

Ранее «Призыв» сообщал, что по дорогам Владимирской области проехался министр экономического развития. Максим Орешкин чуть не пробил колесо на трассе М-7.

Елена Пляскина

Фото: demiart.ru