Автомобилистов ждут новые пробки под Петушками

Новый дорожный ремонт и новые неудобства для водителей. 15 километров трассы М-7 «Волга» в Петушинском районе покроют новыми слоями износа. Работы проходят от Липны до Нового Аннино — со 118-го по 133-й километр. Их планируется закончить в первой половине октября. Высокая интенсивность транспортного потока на участке привела к образованию колейности и трещин на проезжей части. Было принято решение дополнительно включить этот отрезок в программу ремонтных работ во Владимирской области на текущий год, уточняют в пресс-службе ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород».

Работы планируют завершить в октябре.

Дорожники отфрезеруют поврежденный асфальт и нанесут новый защитный слой из щебёночно-мастичного асфальтобетона. Такая технология позволит восстановить технические характеристики и увеличить срок службы дорожного покрытия, а также повысить его качественные характеристики: шероховатость, водонепроницаемость и износостойкость.

Чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, дорогу будут ремонтировать последовательно, на участках протяженностью 2 км. На период ремонта движение осуществляется согласно временным дорожным знакам с ограничением скоростного режима до 50 км/ч вне населенных пунктов, 40 км/ч — в населенных пунктах.

Всего во Владимирской области в этом году будет отремонтировано 68 км федеральных автодорог.

Осенью завершится капитальный ремонт участков трассы М-7 «Волга»: 99-й км — 101-й км и 103-й км — 107-й км (в районе Покрова), 140-й км — 144-й км, 156-й км (Демидово) и 161-й км — 163-й км (Ворша). Кроме того, после капитального ремонта откроется 11-километровый участок «Пекинки». Еще 18 км отремонтируют на подъезде к Владимиру со стороны Нижнего Новгорода, а на 6-м км Южного обхода положат слои износа. Подробнее о ремонтных работах, которые сейчас ведутся в Покрове, «Призыв» писал здесь.

Ольга Ефремова

Фото: internetdeputy.com