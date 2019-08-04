Автобус с пассажирами и легковушка загорелись после столкновения

Страшное ДТП произошло сегодня днем в Селивановском районе на трассе «Владимир-Муром-Арзамас» у населённого пункта Николо-Ушна. Столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус «ПАЗ», следовавший по маршруту «Владимир -Муром». Сообщение от очевидцев произошедшего поступило в службу спасения в 13.40.

В результате ДТП вспыхнул сначала легковой автомобиль, затем огонь перекинулся на автобус. Когда спасатели были на месте, легковушка и автобус были полностью охвачены огнем, уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Погиб водитель легкового автомобиля, в машине он ехал один.

Также пострадали 6 пассажиров автобуса, среди них двое детей. Все они были госпитализированы в Муромскую ЦГБ. На месте ДТП работали 20 человек и 7 единиц техники. Причины произошедшего неизвестны.

Ранее «Призыв» сообщал о двух авариях, случившихся с разницей в несколько минут на федеральной трассе в сторону Боголюбово. Пострадали три человека.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области