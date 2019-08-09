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Аварийный мост в Камешково рассыпается 

Жители два года ждут капремонта 

Власти Камешковского района вот уже два года не могут отремонтировать аварийный мост над железной дорогой. Не ускоряет процесс даже решение суда по иску транспортной прокуратуры с требованием привести опасный путепровод в надлежащее состояние. Капремонт должны были закончить до 1 октября 2017-ого. Несущие конструкции и пешеходная зона в ужасном состоянии. Ездить и ходить по мосту страшно, жалуются жители Камешково. А ведь он связывает центр города с близлежащими улицами.

В прошлом году мост снова хотели ставить на капитальный ремонт, а сейчас всё заглохло. Нам всё говорят: денег нет. Посмотрите, как мы ходим здесь – еле, еле! — говорит жительница Камешково Татьяна. – Здесь только ограды красят. А на пешеходов им плевать. Мы тут ноги ходим ломаем. Ничего не хотят делать. Ведь надо-то совсем немного – заасфальтировать тротуары, обезопасить их. 

Жители Камешково боятся ходить и ездить по аварийному мосту.

По мосту, построенному еще в 1956 году, постоянно курсирует транспорт, в том число спецтехника. Путепровод рассыпается, куски конструкции порой падают прямо на железную дорогу.

Про мост вот этот через железную дорогу сколько раз писали, что будут его ремонтировать, причём уже этим летом. Но ничего не делается. А мост скоро рухнет, — уверен Михаил, водитель из Камешково. — Планировался ведь капитальный ремонт, но дело до сих пор оттягивают. Мост стоит с самого начала основания города. Его латали в 80-х годах и всё. Здесь нужно поменять несущие конструкции, они разрушаются! 

Аварийно-восстановительный ремонт планировали сделать в 2017 году.

Стоимость работ тогда оценили в сумму более 4 миллионов рублей. Подготовили проектно-сметную документацию, даже определились с подрядчиком — торги выиграла московская фирма. Но ремонт отменили из-за погодных условий: «В связи с изменением сроков ремонта по технологическим причинам проведение аварийно-восстановительных работ моста по ул. Коруновой в г. Камешково, пересекающей железную дорогу на 235 км… перегона Новки-1 – Тереховицы Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», переносится на апрель-май 2018 года». На дворе уже 2019-ый, жители Камешково снова довольствуются обещаниями.

Жители Камешково о ремонте моста:

  • Это, наверное, полгода назад говорили, что будут ремонтировать мост. И всё до сих пор. Что-то вроде подделывали. Там только заплатки. Где ямы были, только заплатки сделали. И всё, больше ничего. Мне вот страшно по нему ходить в ту сторону. Я боюсь! 


О том, что мост давно требует кардинальной реконструкции, не раз говорил и сам глава администрации Камешковского района Анатолий Курганский. Два дня «Призыв» пытался выяснить информацию по путепроводу у местных властей, в итоге чиновники пообещали подготовить ответ в письменном виде. «Призыв» опубликует его.

Мост в Камешково — не единственный аварийный путепровод во Владимирской области. Ранее «Призыв» сообщал о ремонте моста в Коврове. Выделенных из бюджета средств хватило лишь на малую часть капремонта.

Татьяна Данилова 

Фото «Призыв»

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