Аварийный мост в Камешково рассыпается 

Власти Камешковского района вот уже два года не могут отремонтировать аварийный мост над железной дорогой. Не ускоряет процесс даже решение суда по иску транспортной прокуратуры с требованием привести опасный путепровод в надлежащее состояние. Капремонт должны были закончить до 1 октября 2017-ого. Несущие конструкции и пешеходная зона в ужасном состоянии. Ездить и ходить по мосту страшно, жалуются жители Камешково. А ведь он связывает центр города с близлежащими улицами.

— В прошлом году мост снова хотели ставить на капитальный ремонт, а сейчас всё заглохло. Нам всё говорят: денег нет. Посмотрите, как мы ходим здесь – еле, еле! — говорит жительница Камешково Татьяна. – Здесь только ограды красят. А на пешеходов им плевать. Мы тут ноги ходим ломаем. Ничего не хотят делать. Ведь надо-то совсем немного – заасфальтировать тротуары, обезопасить их.

Жители Камешково боятся ходить и ездить по аварийному мосту.

По мосту, построенному еще в 1956 году, постоянно курсирует транспорт, в том число спецтехника. Путепровод рассыпается, куски конструкции порой падают прямо на железную дорогу.

– Про мост вот этот через железную дорогу сколько раз писали, что будут его ремонтировать, причём уже этим летом. Но ничего не делается. А мост скоро рухнет, — уверен Михаил, водитель из Камешково. — Планировался ведь капитальный ремонт, но дело до сих пор оттягивают. Мост стоит с самого начала основания города. Его латали в 80-х годах и всё. Здесь нужно поменять несущие конструкции, они разрушаются!

Аварийно-восстановительный ремонт планировали сделать в 2017 году.

Стоимость работ тогда оценили в сумму более 4 миллионов рублей. Подготовили проектно-сметную документацию, даже определились с подрядчиком — торги выиграла московская фирма. Но ремонт отменили из-за погодных условий: «В связи с изменением сроков ремонта по технологическим причинам проведение аварийно-восстановительных работ моста по ул. Коруновой в г. Камешково, пересекающей железную дорогу на 235 км… перегона Новки-1 – Тереховицы Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», переносится на апрель-май 2018 года». На дворе уже 2019-ый, жители Камешково снова довольствуются обещаниями.

Жители Камешково о ремонте моста:

Это, наверное, полгода назад говорили, что будут ремонтировать мост. И всё до сих пор. Что-то вроде подделывали. Там только заплатки. Где ямы были, только заплатки сделали. И всё, больше ничего. Мне вот страшно по нему ходить в ту сторону. Я боюсь!



О том, что мост давно требует кардинальной реконструкции, не раз говорил и сам глава администрации Камешковского района Анатолий Курганский. Два дня «Призыв» пытался выяснить информацию по путепроводу у местных властей, в итоге чиновники пообещали подготовить ответ в письменном виде. «Призыв» опубликует его.

Мост в Камешково — не единственный аварийный путепровод во Владимирской области. Ранее «Призыв» сообщал о ремонте моста в Коврове. Выделенных из бюджета средств хватило лишь на малую часть капремонта.

Татьяна Данилова

Фото «Призыв»