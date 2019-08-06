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«Арарат» выбил муромских футболистов из Кубка России

Схватка закончилась поражением

Футбольный клуб «Муром» не смог пройти дальше 1/64 финала Кубка России. Накануне на своем поле красно-черные проиграли московскому клубу «Арарат». Игра получилась богатой на голы, но на один больше все-таки забили гости. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу москвичей.

Первый гол хозяева пропустили на первой минуте игры.

Мяч оказался в сетке муромских ворот после удара головой Темура Джикии. Ответный мяч на 20-й минуте забил Кирилл Косарев. Затем последовал еще один гол красно-черных, его оформил Никита Киреев. Только вот гости долго праздновать успех не позволили. На 25-й минуте Темур Джикия сравнял счет. На перерыв команды ушли при счете 2:2.

Во втором тайме мячом владели хозяева. Тем не менее решающей стала атака гостей. Ираклий Логуа в концовке встречи забил мяч в сетку ворот муромской команды и вывел «Арарат» в 1/32 финала. Между тем наши коллеги посчитали, что решающий гол был забит с нарушением. Как пишет портал «Муром24», арбитр из Раменского Олег Корецкий не увидел (или сделал вид, что не увидел) откровенное нарушение со стороны нападающего «Арарата».

После паса рукой Ираклий Логуа расстрелял ворота Сергея Бородина. Все попытки игроков «Мурома» обратить внимание судьи на нарушение были тщетны, — говорится на сайте.

Схватка закончилась поражением «Мурома».

«Муром» останавливается на стадии 1/64 финала. Впереди команду ждут матчи Первенства ПФЛ.

Ранее «Призыв» писал, что футбольный клуб «Муром» впервые в истории муромского футбола преодолел первую стадию Кубка России. На стадии 1/128 финала красно-черные одержали победу над владимирским «Торпедо».

Ольга Ефремова 

Фото: fc-murom.ru

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