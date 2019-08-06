«Арарат» выбил муромских футболистов из Кубка России

Футбольный клуб «Муром» не смог пройти дальше 1/64 финала Кубка России. Накануне на своем поле красно-черные проиграли московскому клубу «Арарат». Игра получилась богатой на голы, но на один больше все-таки забили гости. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу москвичей.

Первый гол хозяева пропустили на первой минуте игры.

Мяч оказался в сетке муромских ворот после удара головой Темура Джикии. Ответный мяч на 20-й минуте забил Кирилл Косарев. Затем последовал еще один гол красно-черных, его оформил Никита Киреев. Только вот гости долго праздновать успех не позволили. На 25-й минуте Темур Джикия сравнял счет. На перерыв команды ушли при счете 2:2.

Во втором тайме мячом владели хозяева. Тем не менее решающей стала атака гостей. Ираклий Логуа в концовке встречи забил мяч в сетку ворот муромской команды и вывел «Арарат» в 1/32 финала. Между тем наши коллеги посчитали, что решающий гол был забит с нарушением. Как пишет портал «Муром24», арбитр из Раменского Олег Корецкий не увидел (или сделал вид, что не увидел) откровенное нарушение со стороны нападающего «Арарата».

— После паса рукой Ираклий Логуа расстрелял ворота Сергея Бородина. Все попытки игроков «Мурома» обратить внимание судьи на нарушение были тщетны, — говорится на сайте.

Схватка закончилась поражением «Мурома».

«Муром» останавливается на стадии 1/64 финала. Впереди команду ждут матчи Первенства ПФЛ.

Ранее «Призыв» писал, что футбольный клуб «Муром» впервые в истории муромского футбола преодолел первую стадию Кубка России. На стадии 1/128 финала красно-черные одержали победу над владимирским «Торпедо».

Ольга Ефремова

Фото: fc-murom.ru