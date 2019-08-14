Андрей Кураев предложил ввести пароли на входе в Успенский собор 

Зачем идти в суд, если можно договориться мирным путём. Общественный и религиозный деятель Андрей Кураев, известный своими высказываниями на резонансные темы, в эфире радио «Эхо Москвы» дал оценку претензии жителя Нижнего Новгорода Виталия Груданова к руководству Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Православный подал иск в суд из-за платного входа в Успенский собор. Чтобы подобных конфликтов не возникало, Андрей Кураев предложил ввести пароли.

— В данном случае, думаю, можно без всякого суда договориться. И создать систему паролей. Произнеси эту молитву тому самому князю Юрию и проходи бесплатно. Это должна быть договоренность епархии и музея. Я не уверен, что данный человек действовал с ведома местного митрополита, — подчеркнул дьякон Андрей Кураев.

Андрей Кураев заметил, что платный вход в архитектурные памятники — мировая практика.

Также богослов заметил, что практика взимания денег на входе в церкви, которые являются архитектурными памятниками, есть во многих странах Западной Европы. При этом во вне богослужебное время деньги с прихожан может брать не только музей, но и сама епархия. Например, за подъём на колокольню.

Средства там также собирают на содержание храмов. При этом, добавил Кураев, в рясе его везде пропускали бесплатно, как паломника. Получается, что в некоторых храмах посетителей «встречают по одёжке».

Ранее «Призыв» сообщал, что житель Нижнего Новгорода подал иск в суд, после того как на входе в Успенский собор его попросили купить билет за 150 рублей. Суд иск отклонил. Ситуацию прокомментировали представители Владимирской епархии.

Татьяна Данилова

Заглавное фото «Призыв»